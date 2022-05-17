全力搶分盡情數胡　利物浦半場大轟炸修咸頓

周三(18日)凌晨將上演英超補賽，利物浦作客修咸頓。英超冠軍之爭步入尾聲，利物浦為保持最後機會不容有失，英足盃激鬥車路士過後，預計高普今仗繼續強陣出擊力爭3分，「聖人」修咸頓近況奇差難以構成威脅，紅軍作客經常於上半場同對方駁火，近5次作客4次半場開2球或以上，半場大諗得過。（Now 621周三凌晨2時45分直播）

利物浦自早前1比1賽和熱刺痛失2分，曼城優勢擴大至3分後，高普當時曾說過爭標大勢已去，不過實際上佢哋並未放棄，上仗聯賽並無保留，仍以2比1反勝阿士東維拉；上輪賽事利物浦要出戰英足盃決賽火併車路士，聯賽輪空，曼城作客韋斯咸踢成2比2失分，現僅領先4分，紅軍則在英足盃擊敗車路士，贏得今季第2冠，雖然球員身心疲累，更有穆罕默德沙拿及華基爾雲迪積克受傷，但士氣高漲。

英足盃激戰過後，利物浦喺今季聯賽尚餘今晚對修咸頓，以及煞科日主場迎戰狼隊，如果今晚贏波將追近至落後1分，至於曼城煞科戰則主場鬥阿士東維拉，除寄望維拉做「攔路虎」，自己餘下兩仗亦要傾全力拿下6分，紅軍首循環4比0大炒修咸頓，雙方實力有明顯距離，今場爭勝冇手軟。

「聖人」等放假戰意成疑

修咸頓季尾走勢持續向下，近6仗4負僅取得4分，包括上仗作客賓福特淨吞3蛋，現積40分，部分球員已有抖暑心態，戰意成疑，面對志切贏波嘅利物浦難望爆冷，輸波係意料中事，不過禾特普斯同查阿當斯有一定數胡能力，加上球隊踢法開放，近4仗3次半場開2球或以上，半場大有計。