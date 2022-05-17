五人亞盃外　下半場追平　港隊首仗逼和蒙古

五人足球「亞洲盃」外圍賽周二（17日）晚上在馬來西亞舉行，身處東亞區A組的港隊，首仗硬撼蒙古，最終下半場憑周家樂射入second penalty，以1比1逼和對手，成功搶得1分。賽後入球功臣周家樂表示相當開心，但他指自己已經收拾心情，目標在周四（19日）能夠擊敗中華台北。

港隊今仗正選門將起用黃梓豪，而4名場區球員則包括鄒嘉華、李嘉進、廖億誠及李浩和。港隊上半場率先失守，不過球隊未有放棄，終於在下半場博得蒙古隊犯次數滿額，自動獲得一球十二碼（second penalty），由周家樂一射破網，雙方最後各得1分。由於同組南韓較早時間以4比2擊敗中華台北，港隊暫時只能屈居第二名。

賽後入球功臣周家樂透露，決定操刀十二碼時非常有信心，同時場內隊友又肯相信自己，因此未有感受到太大壓力。對於能夠憑自己的入球助球隊逼和蒙古，「家樂」則表示相當開心：「可以喺國際賽入波，對我嚟講係一個好大鼓舞，另外我哋雖然之前兩次對蒙古都輸晒，但今場落後下可以追平，比賽尾段甚至有機會反超前。」港隊即將在之後兩日接連惡鬥日本及中華台北，「家樂」指自己目前已經收拾心情，目標希望能夠擊敗中華台北。

至於足總五人足球經理曾偉忠（積sir）認為，今仗和波尚算合理：「上半場蒙古形勢的確較佳，但下半場當球員自信心增強後，隨即踢回自身風格，開始控制比賽，產生嘅機會亦較多。」「積sir」續指由於日本實力較強，加上港隊需要三天內連踢三場，體能消耗非常大。因此下仗會保留體力及避傷為主，讓一些有傷的球員稍作休息，以留力對陣中華台北。