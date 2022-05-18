利物浦反勝修咸頓　冠軍任務交畀謝拉特！

利物浦英超冠軍夢靠晒謝拉特！周三(18日)凌晨英超關鍵戰，利物浦作客2比1反勝修咸頓，仍然以1分落後榜首曼城，周日(22日)煞科戰決定冠軍誰屬。巧合嘅係，利物浦後上奪冠嘅最大希望，就係由前隊長謝拉特帶領嘅阿士東維拉要令曼城失分，利物浦隊長佐敦軒達臣表明：「我會打畀謝拉特！」

利物浦日前捧走英足盃冠軍，呢場不容有失嘅賽事大膽作出9個變動，果然喺13分鐘就出事，列特文快速反擊為主隊先拔頭籌。利物浦失守後沉著應戰，27分鐘南野拓實窄角度射入追平，「紅軍」之後一直控制戰局，67分鐘再由祖爾麥迪比頂入角球，帶領利物浦反勝全取3分。

英超只剩最後1輪，落後曼城1分嘅利物浦處於被動，煞科戰佢哋要擊敗狼隊，同時要希望曼城喺阿士東維拉身上失分。維拉領隊正正就係「紅軍」傳奇隊長謝拉特，呢位球迷至愛效力利物浦17載都未嘗英超冠軍滋味，估唔到依家仍然有機會「協助」利物浦奪冠，成為一大話題。

利物浦隊長佐敦軒達臣賽後話：「我今個星期可能會打電話畀謝拉特，希望佢可以幫下我哋。」領隊高普亦表示：「我認為曼城唔會失分，但利物浦仍有可能捧盃，『有可能』已經足夠，足球就係咁樣。首先我哋要贏狼隊，唔好當狼隊唔存在。」高普最後亦表明：「我希望謝拉特可以擊敗曼城！」