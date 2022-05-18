澳季後4強首回合　阿聯鬥墨城大盤Encore

澳季後4強首回合，阿德萊德聯主場硬撼墨爾本城。衞冕嘅墨爾本城雖然實力強勁，但阿德萊德聯季尾弗到漏油，雙方近年碰頭例演入球騷，不妨向2.5球嘅入球大埋手。（myTV SUPER周三下午5時05分直播）

早前喺亞冠分組賽不敗出局嘅墨爾本城，儘管返回聯賽後曾肉酸地輸畀珀斯光輝，好彩於尾輪擊敗威靈頓鳳凰，連續兩季勇奪常規賽冠軍，重振士氣。

射手占美麥卡倫功不可沒，佢攻入15球高踞射手榜榜首，配合馬菲歷基、納博特等支援，難怪「墨城」今季26仗聯賽共轟55粒，火力冠絕群雄。墨爾本城依家劍指蟬聯季後賽冠軍，由於位居常規賽前二得以直入季後賽4強，相信以逸待勞下更顯優勢。

奇治葛雲腳風順

另一邊廂，阿德萊德聯藉着季尾一波5連勝走勢，喺常規賽以第4名過終點，順利殺入季後賽。常規賽有9球進帳嘅中場奇治葛雲，於日前一場過決勝負嘅淘汰圈賽事，交出入波兼助攻，協助球隊以3比1殺退中岸水手，進身4強，連贏6場唔講得笑。

翻查紀錄，阿德萊德聯同墨爾本城近4次交鋒，合共炮製16個士哥，總入球全開3球或以上，今仗實多波入，2.5球嘅大盤捧得過。

直播表

周三5:05pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本城

無綫myTV SUPER

周三6:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 川崎前鋒

有線662台

周三6:30pm 日職 浦和紅鑽 Vs 橫濱水手

有線661、601台

周四2:45am 英乙 諾咸頓 Vs 曼斯菲

有線661、有線601台

周四3:00am 歐霸盃 法蘭克福 Vs 格拉斯哥流浪

Now 643

周四7:30am 美職 紐約紅牛 Vs 芝加哥火燄

Now 638

周四8:00am 美職 明尼蘇達聯 Vs 洛杉磯銀河

Now 639

周四10:30am 美職 聖荷西地震 Vs 波特蘭伐木者

Now 638

周四10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs FC奧斯汀

Now 639