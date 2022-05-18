歐霸決賽！法福格流王者之戰做大事

歐霸盃決賽將於周四(19日)凌晨矚目上演！法蘭克福同格拉斯哥流浪喺中立場西班牙交鋒爭冠，德甲代表法蘭克福近3場歐霸盃全勝，士氣高昂，蘇超勁旅格拉斯哥流浪實力亦不容忽視，隊長達華尼亞以7個入球排射手榜首位，攻力有保證，加上「格流」近4次歐霸盃對德甲球隊，有3次開出總入球4球或以上，一於博中位數2.5球嘅入球大。（Now 643周四凌晨3時直播）

雖然法蘭克福今季聯賽成績欠佳，但踢歐霸盃有超水準表現，今屆12場獲得7勝4和1負，面對強隊不落下風，代表作一定係8強次回合作客以3比2擊敗西甲勁旅巴塞隆拿。該仗菲臘高斯迪個人梅開二度，呢位29歲中場今屆歐霸盃仲交出5次助攻，稱得上傳射俱佳。

此外，陣中另一位進攻主力鎌田大地有5球進帳，兩人配合得天衣無縫，要撕破格拉斯哥流浪防線難度不大。

格流對德國球隊未驚過

另一邊廂，格拉斯哥流浪今屆已淘汰過兩支德甲球隊，包括喺附加賽淘汰賽對德甲亞軍多蒙特，兩回合取得1勝1和，合共轟入對手6球，但亦失咗4球。

至於4強鬥RB萊比錫，「格流」首回合先輸0比1，次回合贏3比1晉級決賽，可見佢哋即使遇上德甲勁旅亦毫不輸蝕，大大提升今仗爭勝信心，加上「格流」近4場比賽全勝，攻入12球，愈戰愈勇，無懼同法蘭克福駁火，今場入球大值得留意。