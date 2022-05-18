五人亞盃外　港隊不敵日本　廖億誠：上咗堂雞精班

港隊周三（18日）出戰五人足球「亞洲盃」外圍賽第二仗賽事，惡鬥勁旅日本。港隊即使有李浩和、周家樂入球，但最終仍以2：11大敗而回。賽後主力廖億誠坦言今仗屬於「小朋友對大人」，令港隊上了一堂「雞精班」，對餘下賽事有很大幫助，港隊周四（19日）晚上將會硬撼中華台北。

由於對手日本實力強勁，加上賽程頻密下需要留力對中華台北，足總五人足球經理曾偉忠（積sir）賽前已表明，今仗會讓部分球員稍作休息，最終廖億誠、黃梓豪及李嘉進先退居後備。港隊今仗有個好開始，上半場初段一度憑李浩和先開記錄，不過日本站穩陣腳後隨即連入多球，半場港隊大幅落後1：5。下半場雖然周家樂射入第二點球（second penalty），連續兩仗建攻，但最終仍以2：11不敵日本，暫時兩戰成績為1和1負。

對手日本屬於世界盃球隊，賽後主力廖億誠坦言今仗雖然是「小朋友對大人」，但他卻大讚一眾隊友整場比賽並未有放棄，更不時製造威脅，以及控制比賽，非常看好港隊的年輕一代。即使最終大敗而回，但「億誠」卻認為獲益良多，等於上了一堂「雞班精」：「日本有職業聯賽，仲有一大班球員外流，今場可以學習到對手上腳同預謀能力，而依啲都係訓練可以做到，對餘下賽事有好大幫助。」

港隊目前兩戰只得1分，「積sir」認為下仗對中華台北尤其關鍵，惟他亦承認對手實力絕不容小覷：「中華台北雖然第一場敗於南韓腳下，但表現其實唔差，只不過佢哋隊長兩黃一紅出場，影響咗後面嘅演出，不過我哋依然有信心可以贏波。」