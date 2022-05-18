厄瓜多爾隨時被DQ　意大利世盃夢重燃？

於南美區世盃外成功殺出重圍，奪得卡塔爾世盃決賽周資格嘅厄瓜多爾，早前被揭發喺外圍賽期間起用違規球員，有機會被褫奪比賽資格。近日有意大利奧委會成員就表示，如果厄瓜多爾違規屬實，意大利有機會從中得益，以遞補身分獲得世盃決賽周入場券。

智利足總早前上告國際足協（FIFA），指控厄瓜多爾喺南美區世盃外期間，有份上陣嘅拜朗卡斯迪路出生於哥倫比亞，而唔係厄瓜多爾，質疑厄國起用唔合資格球員出賽，並指有人涉嫌偽造文件，FIFA上周表示事件已提交至紀律委員會進行調查。

近日意大利奧委會成員法蘭高芝文迪（Franco Chimenti），就認為厄瓜多爾好有可能因為呢件事付出代價，而意大利或成為得益者：「如果厄瓜多爾被罰，根據FIFA條例，應該由世界排名最高嘅另一支國家隊應該頂替佢哋，現時為止，應該由意大利定上。」

拜朗卡斯迪路今屆世盃外為厄瓜多爾上陣8次，包括兩次面對智利取得1勝1和成績。據意大利媒體《共和報》報道，FIFA已準備兩個方案，一係畀喺世盃外歐洲區附加賽失利嘅意大利，以遞補身分打入決賽周，一係重新計算世盃外期間，厄瓜多爾喺拜朗卡斯迪路有份出場比賽中所得嘅分數，並由智利頂替厄國取得決賽周資格。