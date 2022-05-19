12碼大戰贏格流　法蘭克福歐霸盃不敗奪冠

今季首支歐洲冠軍周四(19日)凌晨誕生，德甲球隊法蘭克福喺歐霸盃決賽，踢到互射12碼階段擊敗格拉斯哥流浪，以不敗姿態勇奪冠軍。法蘭克福時隔42年後再嘗歐洲冠軍滋味，下季亦會「升呢」進軍歐聯，成為德甲第5支出戰歐聯球隊。

兩隊喺塞維利亞上演嘅決賽步步為營，上半場互交白卷，57分鐘劣勢嘅格拉斯哥流浪先開紀錄，法蘭克福中堅杜達重要關頭跣腳跌低，被阿里布單刀射入；法蘭克福69分鐘立即追平，山度士波里接應菲臘高斯迪左路傳中快腳射入，之後連同加時比賽都再冇入球，同上屆一樣要靠互射12碼分勝負。

法蘭克福5位劊子手全部射入，但格拉斯哥流浪就有艾朗藍斯射門被救出，最終法蘭克福12碼贏5比4奪得冠軍。據Opta數據，法蘭克福今屆13場歐霸盃(連加時)有8勝5和，係繼車路士同維拉利爾後，第3支由分組賽踢到決賽不敗嘅歐霸冠軍，佢哋對上一次揚威歐洲賽已經係1980年嘅歐洲足協盃。

法蘭克福教練格拉斯拿賽後激動表示：「難以置信！我唔識點樣形容依家嘅心情，今場比賽就好似坐過山車一樣，所有球員都全力以赴，就連後備球員都畀我哋好多支持同鼓勵，就係呢種精神令球隊獲勝，我哋要慶祝幾日，呢個係我哋贏到嘅權利。」

呢支今季德甲排第11位嘅球隊，下季會以歐霸盃冠軍身份出戰歐聯分組賽，成為拜仁慕尼黑、多蒙特、利華古遜同RB萊比錫後，第5隊出戰歐聯嘅德甲球隊。