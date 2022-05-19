奇雲查普5次神救　花邊之王成冠軍英雄

法蘭克福憑互射12碼擊敗格拉斯哥流浪贏得歐霸盃冠軍，31歲門神奇雲查普賽後獲選為決賽最佳球員，唔單止因為佢救出艾朗藍斯嘅12碼，呢位德國門將全場作出5次精彩撲救，包括加時最後階段嘅關鍵神救，稱得上係佢足球生涯代表作。

奇雲查普係德國國腳，亦曾效力過巴黎聖日耳門(PSG)呢啲豪門，不過最多人談論佢嘅反而係場外花邊新聞，除咗因為有個超模女友Izabel Goulart，作為「靚仔門神」嘅佢亦有唔少女粉絲，曾經同美國天后Rihanna傳出緋聞，花邊新聞比佢場內表現更受注目。

今場決賽奇雲查普踢出身價，全場作出5次關鍵撲救，其中喺第118分鐘嘅神救更加睇到球迷「O嘴」，當時格拉斯哥流浪右路傳中，賴恩堅特喺小禁區撞射空門，失晒位嘅奇雲查普竟然趕得切回身用腳擋出，阻止對方必入嘅絕殺，難度比起最後互射12碼救艾朗藍斯射門更高。

奇雲查普賽後表示：「今場比賽唔止一個英雄，我哋個個都係英雄，如果冇球迷支持我哋就唔會成功。救出12碼？呢個係一種直覺，我係靠自己感覺去撲救。」