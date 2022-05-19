【英超】車仔半場和胸有「城」竹

周四深夜英超焦點大戰，車路士主場鬥李斯特城。車仔啱啱喺英足盃決賽同利物浦鬥足120分鐘，最終射輸12碼，同獎盃擦身而過，大戰過後球隊元氣大傷，一班球員都難免感到失落；作客表現低迷嘅李城，呢場造訪強敵車路士更加不敢冒進。值得留意，狐狸近期有頭號射手占美華迪傷愈復出，車仔雖然已經穩奪英超前4，鎖定來屆歐聯席位，但仍然會加以提防對手反擊機會，而且車路士近7仗聯賽主場半場都與對手打和，相信兩軍比賽早段，都會睇定嚟踢，半場和值博。 ●臻贏特

直播表

周五0:45am 荷甲 海倫芬 對 阿爾克馬爾

無線myTV SUPER

周五2:30am 德甲 哈化柏林 對 漢堡

有線662/602

周五2:45am 英超 愛華頓 對 水晶宮

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周五2:45am 英乙 維爾港 對 史雲頓

有線661/601

周五3:00am 英超 車路士 對 李斯特城

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周五3:00am 英超 阿士東維拉 對 般尼

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