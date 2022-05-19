菲歷斯戴綠帽？女友否認搭上士砵亭球星

馬德里體育會球星祖奧菲歷斯，3年前開始同葡萄牙女星Magui Corceiro高調拍拖，不過最近有祖奧菲歷斯「戴綠帽」傳聞出現，Magui早前被影到喺一場葡超賽後，獲士砵亭球星柏度樸路送波衫兼親密擁抱，亦有一段疑似係2人喺夜店內接吻影片流出，不過Magui同柏度樸路已公開否認有出軌行為。

葡萄牙近日瘋傳一段影片，係柏度樸路喺比賽之後，唔理一班小粉絲索取波衫要求，直接走去看台中間將件波衫送畀Magui兼擁抱；之後再有一段畫質極差嘅片段，拍攝者指係2人喺夜店嘅VIP區內接吻，令人懷疑Magui「派帽」畀祖奧菲歷斯。

對於偷食傳聞，Magui就激烈否認：「如果我情到濃時想接吻，肯定唔會揀喺夜店VIP區，我唔明點解拍攝者唔影埋我同其他球員擁抱嘅片段，根本冇接吻、乜嘢都冇！我幾個月前識柏度樸路，而且成為好朋友，依家嘅情況難以置信，我收到好多騷擾訊息，甚至係死亡恐嚇......」

西班牙球員柏度樸路亦回應：「呢個情況令人好唔舒服，我同Magui有特別嘅關係，但冇人對任何人不忠，我嘅形象唔係因為呢啲事而受影響，我會做我想做嘅事，請停止用我哋3個嚟大造文章，件事根本唔係咁。」