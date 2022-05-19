今屆日職聯經已打咗超過三份一賽事，傳統勁旅鹿島鹿角、川崎前鋒、橫濱水手分佔頭三位並不令人意外，但浦和紅鑽、神戶勝利船兩支亞冠盃份子竟然要晌護級圈徘徊就令人大跌眼鏡，勝利船更要去到上周末的賽事至成功開齋。除了以上嘅聯賽形勢，今季日職聯暫時有唔少球隊及個人數據足以解釋現時聯賽的形勢，一齊去睇睇啦！

【球隊篇】

●入球最多：橫濱水手

橫濱水手成為暫時日職聯入球王並不令人意外，事關球隊近幾季都以華麗進攻打法見稱，今季踢了14場入26球都算合理。至於鹿島鹿角、川崎前鋒亦排第二、三位，難怪上述三支球隊暫時包攬三甲。值得一提的係，升班馬磐田山葉開季14戰射入17球的紀錄晌聯盟亦排第四，但球隊的失球數字亦係暫時全日職聯最多，高達21球，不過睇黎只要有磐田山葉出現的賽事，都不愁冇入球出現。

●平均跑動距離最多：鳥棲砂岩

位處九州的鳥棲砂岩，今季成績暫時唔錯，晌日職聯排第五。鳥棲砂岩陣中冇乜球星，向來都係以打仔格及穩健防守見稱，靠陣中球員每人跑多步去達致目標。鳥棲砂岩今季經過13場賽事後，全隊平均跑動距離高達124.28公里冠絕日職聯，可見佢哋的比賽係幾咁落力。

至於跑得最少的球隊就係另一隊九州球隊福岡黃蜂，暫時整體平均跑動距離只係得110.65公里，福岡黃蜂暫時係全日職聯失球最少的球隊，跑得少唔通係因為佢哋成日晌後防泊大巴？

●平均衝刺次數最多：鳥棲砂岩

鳥棲砂岩貴為跑動距離最多球隊，當然係最跑得，所以佢哋成為衝刺次數最多球隊都唔令人意外，在13場賽事裡面鳥棲砂岩每場平均造出231次全速衝刺，真係長跑、短跑都咁勁。

至於磐田山葉平均每場只係衝刺161次晌日職聯包尾，似乎球隊晌速度上仍有改進空間。值得一提的係，浦和紅鑽、川崎前鋒、神戶勝利船的每場平均衝刺次數都係排晌較後位置，要提升成績似乎都要好好改善。

【球員篇】

●入球王：上田綺世、彼得烏達卡

鹿島鹿角今季暫時排榜首，一對土炮前鋒鈴木優磨及上田綺世交出上佳表現，可說是最大功臣。當中新晉日本國腳上田綺世，今季13次上陣射入8球暫時在射手榜上帶頭鹿島鹿角今季暫時排榜首，一對土炮前鋒鈴木優磨及上田綺世交出上佳表現，可說是最大功臣；至於今屆回流的鈴木優磨亦上陣13場射入6球晌射手榜排第四，難怪鹿島鹿角今季成績咁好啦！

另外，上季日乙神射手、效力京都不死鳥的尼日利亞老將彼得烏達卡，今季重返頂級聯賽依然有貨賣，上陣13場射入8球同上田綺世並列射手榜第一位，佔京都不死鳥全隊總入球超過一半，可見呢位38歲老將在球隊的重要性。

●助攻王：鈴木優磨、脇坂泰斗、鈴木雄斗

上文提到鈴木優磨入球唔少，估唔到連助攻都咁耍家，呢位鹿島鹿角中鋒暫時上陣13次交出4次助攻，相信前線拍檔上田綺世都受惠唔少。至於川崎前鋒的新晉日本國腳中場脇坂泰斗，今季上陣12次亦交出4次助攻，論平均數就比鈴木優磨更多，著起14號球衣被視為中村憲剛接班人的佢，睇嚟都無辜負川崎前鋒球迷的期望。

至於磐田山葉的攻擊中場鈴木雄斗，今季上陣13場亦交出4次助攻，晌助攻榜上名列前茅；而鈴木雄斗本身亦取得5個入球，成為球隊的首席射手，睇嚟磐田山葉今季條攻擊線都要靠晒佢。

●跑動距離最多 / 爭奪成功次數最多 / 攔截成功次數最多：小泉慶

之前講過鳥棲砂岩係全日職聯暫時跑動最多的球隊，因此球隊的防中球員小泉慶成為日職聯暫時跑動距離最多的球員亦唔出奇。呢位27歲的中場球員今季上陣13場，合共跑咗154.4公里，平均每場跑咗11.9公里。另外，小泉慶今季晌全數上陣賽事的爭奪成功次數高達59次排榜首，攔截成功次數亦達54次，呢兩項數字亦係冠絕聯盟，可見佢晌場上的活力及爭搶力對於鳥棲砂岩的中場防守係相當重要。

●衝刺次數最多/ 盤扭次數最多/ 傳中次數最多：藤井智也

廣島三箭暫時晌日職聯排第六，成績尚算不俗，而今季接手球隊的德國籍監督史基比更銳意將球隊年輕化，靠青春活力與其他球隊周旋。陣中的24歲中場藤井智也今季站穩正選位置，13場比賽全部踢足，而佢晌場上合共做出504次衝刺，比起第二位、鹿島鹿角翼衛安西幸輝多出超過100次。此外，藤井智也在13次上陣中合共作出72次個人盤扭，呢個數字亦係冠絕日職聯，可見佢晌場上的膽識；而藤井智也今季在各場賽事亦作出90次傳中，晌日職聯排第一，咁多項數據都晌聯賽裡面名列前茅，睇嚟藤井智也遲下會大把世界。

●阻擋射門次數最多 / 截斷傳球次數最多：橘田健人

前文提到川崎前鋒靠晒脇坂泰斗去繼承中村憲剛的中場指揮官位置，但防中位置同樣重要，而年僅23歲的橘田健人似乎就慢慢可以擔大旗。呢位上季先晌日職聯賽場初試蹄聲的防守中場，雖然身材唔高大但踢法硬朗，今季暫時累計有45次阻擋射門成功，晌日職聯排榜首。另外，佢的閱讀球賽能力似乎唔錯，預判場上形勢亦做得相當好，暫時累積作出11次成功截斷傳球亦係聯盟第一。橘田健人晌日職聯的經驗未算豐富已經有唔少出眾的數據，似乎日本國家隊監督森保一都要多多留意。

●速度最高：山岸祐也

上文就提過升班馬福岡黃蜂係今季暫時失球最少的球隊，球隊多採取穩守突擊的戰術，因此前線反擊速度可以話係致勝關鍵。陣中翼鋒山岸祐也今季為球隊貢獻3個入球尚算不俗，呢位29歲球員晌場上更試過造出每小時35.7公里的高速，暫時係今季日職聯跑得最快的球員，由此可見山岸祐也絕對係福岡黃蜂前線的重要一員。

●頭鎚王：安達臣柏德列

日本足球文化向來崇尚地面進攻，一眾本土球員均有不俗的腳下功夫，相反頂上功夫就相對平平，因此晌日職聯裡面唔少空中霸王都係外援球員。效力大阪飛腳的老牌巴西中鋒安達臣柏德列一向都係靠高大食糊，而佢今季暫時晌空中爭頂就頂贏93次，次數冠絕日職聯，名符其實係空中霸王。

●撲救王：權田修一

清水心跳的老牌門將權田修一，近排已經坐穩日本國家隊的正選位置，而佢當然有返兩度散手。呢位33歲、曾經外流葡超的守門員，今季為清水心跳踢足咁多場聯賽，而佢晌場上累計作出了44次成功撲救，為暫時日職聯裡面最多。不過權田修一經常面對射門，就證明了清水心跳後防的漏洞甚多，相信權田修一自己都希望晌場上可以清閒啲。

本周日職聯直播時間：

5月21日下午1：00 大版櫻花 對 大阪飛腳 有線電視601／661

5月21日下午4：00 鳥棲砂岩 對 川崎前鋒 有線電視601／661

5月21日晚上6：00 福岡黃蜂 對 橫濱水手 有線電視601／661

5月22日下午2：00 磐田山葉 對 札幌岡薩多 有線電視602／662

本周日乙直播時間：

5月21日中午12：00 熊本羅亞素 對 千葉市原 有線電視602／662

5月21日下午3：00 水戶蜀葵 對 岩手盛岡仙鶴 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

日職聯每月焦點（5月）：