拿度法網首訓　4千球迷圍觀

今季表現突出的「泥地王」拿度，早前再受到傷患困擾，想重奪法網冠軍存有隱憂，然而這位西班牙天王已抵達羅蘭加洛斯進行首課操練，並吸引幾千名粉絲圍觀。

拿度周三已抵法網賽場進行訓練，夥拍同胞Jaume Munar一齊練習，在場等待的逾4千名球迷看到這位「21貫」出現，即不斷高呼着「Rafa,Rafa,Rafa」，氣氛熱鬧，拿度練習時不時顯露一下他的足球技術，看來精神狀態唔錯。

在法網爭取14冠的拿度，在意大利公開賽因傷出局後則表示:「我不是受傷，我是一直活在傷患當中，每一天都是艱難。」這段對答令球迷擔心其傷勢之餘，也擔心他可能隨時退役。

「痛苦取走了你的歡樂，不只是網球，而是整個生活，我的問題的生活在很多傷痛。法網仍是目標，我仍然保持着爭取這個夢。」 事實上，拿度今年想圓奪冠夢，衞冕的祖高域及西班牙新星艾卡華斯都是攔路虎，但最大的「對手」是他的傷患。

至於世界「一姐」施華德就與前「一姐」羅馬尼亞的施蒙娜齊齊訓練，她們均是今屆法網的女單熱門之一。雖然女將們正積極為這項紅土大滿貫作最後衝刺，然而有消息指WTA已放眼下一個大滿貫，已經決定褫奪溫網排名積分，以作為對溫網禁止俄羅斯及白羅斯球員參賽的回應。