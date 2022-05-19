張小倫今晚左腳開刀　叮囑後輩保養身體

在大獎賽仁川站不慎受傷的香港男子花劍隊「大師兄」張小倫，經過醫生診斷後證實左腳阿基里士腱斷裂，今（19）晚即要進行手術，預計養傷三至六個月，今季最後兩個比賽—亞錦賽及世錦賽都無法爭逐，但他坦言會堅持到2024巴黎奧運。

張小倫周二晚隨港隊結束幾個月的訓練及比賽回港，由於早前已向衞生署申請，他返抵香港後直接由機場入住醫院的隔離病房，而經過磁力共振檢查後，醫生證實左腳阿基里士腱完全斷裂，並要在周四晚進行手術，他接受訪問時表示：「係因為勞損而導致，長期施壓下再加劇了勞損，預計都要幾個月才康復，抖幾耐要睇自己嘅身體狀況，希望可以快啲啦，都要自己努力做康復治療。」這是小倫自2012年椎間盤突出之後，運動生涯第二次嚴重受傷，並且將是人生首次進行手術。他亦叮囑隊友及師弟們要保養自己身體:「希望大家做運動記得要熱身，保養自己身體。」

這位36歲的「大師兄」亦在個人社交平台，答謝團隊及隊友連月來的照顧，「終於完晒我哋呢個搬搬抬抬，飛來飛去，居無定所嘅旅程，大家都好努力練習，喺比賽到爭取好成績，多謝大家哩幾個月唔嫌棄我煩，成日好多問題，最後都要你哋照顧我，抬我返來。🙏」因為要施手術令他不得不放棄6月南韓首爾舉行的亞錦賽及7月中開羅上演的世錦賽，但他精神上仍然會與港隊一齊拼，「手術後再見大家，希望你哋來緊嘅，亞錦，世錦，繼續衝衝衝🔥👊👊👊💪🏻💪🏻」

今次嚴重受傷令今季提早「收咧」，加上年紀漸長難免令人想到運動生涯會否受到影響，但張小倫坦言預計下季可以復出，希望可以協助劍隊完成亞運會，甚至是2024年巴黎奧運會，「坦白講，參加奧運嘅機會唔大，依家劍隊人才濟濟，最重要反而協助佢哋備戰。不過，希」