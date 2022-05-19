艾卡華斯90%勝率望創歷史

法國網球公開賽正賽將於5月22日正式展開，今屆賽事獎金加碼超過6.8%，男女單冠軍將分別可獲約1,800萬港元獎金。各路好手現已雲集巴黎，爭奪這項泥地大滿貫冠軍寶座，就讓我們用數字介紹今屆冠軍熱門。 文：余樂詩

●19歲艾卡華斯勢當「巨人殺手」

今屆男單焦點球員必數19歲的艾卡華斯！被視為拿度「接班人」的艾卡華斯今季狀態大勇，取得28勝3負佳績，勝率高達90.3%，亦是今季率先奪得28勝球手，世界排名升上第6位。艾卡華斯在馬德里網賽打出生涯代表作，將「泥地王」拿度、世界一哥祖高域及東京奧運金牌得主沙華列夫逐一擊倒，強勢捧盃創下歷史，成為賽事最年輕冠軍得主兼首個在同一泥地賽擊敗拿度和祖高域的球手。這位19歲矚目新星今季已贏得4項冠軍，包括邁阿密和馬德里的ATP1000大師賽，「含金量」十足。

新泥地王有望創歷史

對上一次有21歲以下球員打入法網決賽，已經要數到2007年的拿度，而2009至2018年更沒有21歲以下球員可以來到16強；生涯第2次出戰法網的艾卡華斯有機會再寫歷史，不過馬德里賽後他表示自己有輕傷在身，或會影響表現。

●網壇1哥祖高域力爭衞冕

世界一哥祖高域因拒絕接種疫苗，今季錯過多個重要比賽，現時戰績為12勝4負。這位塞爾維亞球王在意大利公開賽終於打出今季最佳表現，達到生涯1,000勝里程碑之外，決賽以6比0、7比6（7比5）擊敗希臘男神西西帕斯，贏得第38座大師賽冠軍，延續其史上最多紀錄。回顧其晉級之路，34歲的祖高域連續3場戰勝世界前10選手，其中世界排名第5的西西帕斯為當中排名最高。

法網將是祖高域今季首項大滿貫比賽，他將以頭號種子身份力爭衞冕，成功的話，他將是近15年來，繼拿度之後首個在法網實現連霸的球手。

●拿度13次捧盃延續神話

說到法網，35歲的拿度依然是焦點所在。2005年，19歲的拿度首征法網即稱霸這項泥地大滿貫，展開其「泥地王」霸業，法網108場比賽中贏過105場，生涯總共13次在此賽事男單封王，創下史上最多紀錄。

去年拿度在法網4強不敵當屆冠軍祖高域，今季這位西班牙球星狀態回勇，開季曾打出21連勝，勇奪澳網冠軍兼個人第21座大滿貫，可惜近月他又受傷病來襲，繼肋骨應力性骨折令他休戰6星期後，上周在意大利公開賽更觸傷右腳舊患，對備戰法網帶來頗大影響。拿度承認傷患令他愈來愈難如常訓練、比賽，但他已習慣與傷患共存，今屆法網或會帶同醫生，隨時為他治療。

●17歲香港小將黃澤林青年組衝第3貫

香港17歲小將黃澤林（Coleman）今年1月於澳網青年組歷史性贏得男雙冠軍，連同去年美網青年組雙打錦標，已是「雙貫」得主，這位拿度網球學校學員經過近4個月訓練及比賽，即將迎接今季第2項大滿貫——法網青年組賽事。賽前Coleman越洋接受本報訪問，談及備戰情況：「近期狀態不錯，近月參加了不少成人賽事，令我在泥地累積更多經驗，表現更加成熟，希望今次可以爭取好成績，目標當然是冠軍。」法網青年組賽事將於5月29日展開，男單青年世界排名第12的黃澤林除了出戰單打之外，亦會角逐雙打賽事。

●今季28連勝女球王施華德爭6連冠

4月登上女單世界第一的施華德今季大爆發，20歲作為Top 10之中最年輕球手的她，近日在意大利公開賽決賽直落兩盤6比2力挫突尼斯的積貝爾，豪取今季28連勝捧盃。施華德自今年2月中之後就未輸過，連贏卡塔爾公開賽、印第安韋爾斯賽、邁阿密公開賽、斯圖加特公開賽及意大利公開賽5項錦標，由硬地贏到泥地，狀態大勇！

值得一提的是，女單史上僅得3人連勝紀錄比施華德長，分別是美國傳奇姊妹花V威廉絲（2000年，35連勝）和S威廉絲（2013年，34連勝），以及比利時女王軒寧（2007－08年，32連勝）。2020年法網，當時世界排名54位的施華德爆冷奪冠，這位波蘭「一姐」如今一躍成為冠軍大熱，能否在法網追逐傳奇腳步並再創歷史，值得留意。