愛華頓搶分騷蓄「細」待發

降班，對英超球隊來說，不單止係榮辱問題，更加係為「荷包」而戰，單單賽會提供嘅轉播費就以千萬計，仲有門票、贊助同商品價格都要「降呢」，英超球隊降班損失超過1億鎊（約9.7億港元），愛華頓同般尼今晚都要為護級而奮戰，否則就付出沉重代「價」！

今晚英超補賽上演護級關鍵戰，愛華頓主場迎戰水晶宮。「拖肥糖」上仗人少打人多下反勝為敗，防守錯漏百出，嚟到護級重要關頭必定小心翼翼；水晶宮正宗風流波唔慌會搏，近期入波亦唔多，不妨向2.5球嘅細盤埋手。（Now 621周五凌晨2時45分直播）

向來崇尚進攻嘅愛華頓主帥林柏特，眼見護級形勢危殆亦要妥協，決定改打5人防線，連同門將比克福特連番神救，確實令早前穿晒窿嘅防線及時鞏固，一度締造3勝2和1負、狂搶11分之勢頭，近7仗5次開2球或以下。「拖肥糖」上仗對住賓福特，早早先開紀錄形勢大好，點知19歲中堅班夫韋迪上半場拉跌單刀嘅艾雲東尼食紅牌，另一後衞史密斯高文又擺烏龍，末段仲有後備前鋒荷西朗頓被逐，最終反輸2比3冇分落袋，搞到「林伯」冇眼睇。

老實講，愛華頓上仗輸波同早早以寡敵眾有關，吸取教訓後，相信今仗防守時會更加謹慎。雖然中堅米克堅尼可趕及復出，但今仗除咗班夫韋迪要坐波監外，後衞耶利文拿及賓葛菲特仍有傷在身，防線陣容不整，加上佢哋只領先尾3嘅般尼2分，仲未上岸，為搶分一定步步為營。

水晶宮目前位處中游，既無力衝擊下屆歐洲賽席位，亦唔愁降班，球員都係等緊收咧，難免欠缺戰意。佢哋近6仗取得2勝2和2負，其中5仗開2球或以下，而且僅入4球，包括1球嚟自12碼，攻力平平，造訪穩打穩紮嘅「拖肥糖」，難有大手交易，入球細捧得過。