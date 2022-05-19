五人亞盃外　港隊負中華台北　袁世傑：喊咗好耐

五人足球港隊周四（19日）在馬來西亞，出戰「亞洲盃」外圍賽東亞區A組尾二一仗賽事，惡鬥中華台北，最終港隊以2：4落敗，暫時跌落小組第4位，周五（20日）只要中華台北能夠擊敗蒙古，港隊便會提早出局。賽後袁世傑坦言自己在落敗後，坐在場邊「喊咗好耐」，他認為球隊踢得「一場比一場好」，相信有足夠訓練量的話，絕對不會出現這個賽果。

今仗為港隊三日內的第三戰，正選陣容亦作出多個調動，門將黃梓豪復任正選，場區球員則包括袁世傑、周家樂、黃偉國及諸榮祖。港隊雖然有隊長鄒嘉華梅開二度，但半場仍然落後2：3，加上換邊後再失一球下，最終港隊以2：4不敵中華台北，周六（21日）最後一仗將會惡鬥南韓。港隊3戰僅得1和2負，以1分排在小組第4位，因此目前手握3分的中華台北，下仗只需擊敗蒙古，便能與同組的日本、南韓提早出線。

港隊剛剛在關鍵一仗不敵中華台北，出線機會十分渺茫，賽後袁世傑感到相當難過：「完咗場我都坐咗喺場邊喊咗好耐，因為今次大家都好有信心可以拎到出線資格。」除此之外，「世傑」同時亦對落敗顯得不服氣：「中華台北嘅優勢係比我哋嘅訓練量多、出外集訓嘅次數多，如果我哋香港都有一樣嘅訓練量，今日場波一定唔會係依個比數。」

不過「世傑」認為球隊今仗無論鬥志、心態皆非常好，至少踢得更進取，並放膽在前場逼搶，踢得「一場比一場好」，失球亦只因大意。他續指自己已經開始適應比賽節奏，有信心爭取入球，目前唯有寄望中華台北下仗對蒙古全失3分，而港隊亦能夠擊敗韓國。

至於足總五人足球經理曾偉忠（積sir）則指，今仗雙方實力其實非常接近，雖然最終落敗，但對球員來說是一個很好的經驗；他同時大讚所有球員為今次比賽付出了所有，自己作為教練亦感到十分欣慰及驕傲：「大家都好用心比賽，希望可以贏得比賽，獲得出線決賽周資格；落敗大家都覺得有啲可惜，而且覺得好唔抵，所以幾乎所有球員都喊晒！」