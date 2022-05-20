愛華頓奇迹反勝護級成功　韋拉怒踢球迷

周五(20日)凌晨英超出現戲劇性賽果，愛華頓上半場落後2球劣勢下，換邊後連入3球，主場以3比2反勝水晶宮，提早一輪聯賽護級成功。賽後大批愛華頓球迷衝入場慶祝，並同水晶宮領隊韋拉發生衝突，韋拉出腳怒踢1位球迷，隨時有手尾跟。

賽前深受降班威脅嘅愛華頓今仗落筆打三更，上半場36分鐘內已經失2球，先係被水晶宮前鋒桑馬迪達頂入大門，跟住佐敦阿休混戰中射入空門，為水晶宮領先2比0。

陷入絕境嘅愛華頓換邊之後表現脫胎換骨，透過1次罰球攻勢，迅速由中堅米克堅尼接應隊友賀基迪頭槌二傳，射入追至1比2，之後再憑李察利臣建功扳平。踢到85分鐘，愛華頓再次利用罰球戰術，由卡維特利雲頂入反勝3比2。

愛華頓贏波之後，領先第17位般尼及第18位列斯聯4分，今季英超只剩下一輪聯賽，意味愛華頓護級成功，將連續69季留喺頂級聯賽，僅次於97季嘅阿仙奴。

賽後大批愛華頓球迷衝入場慶祝，其中1位球迷拎手機追住水晶宮領隊韋拉拍片，並且一邊拍片一邊叫囂，呢位法國名宿發火出手揮拳，再一腳踢跌對方，隨即有多位球迷包圍韋拉，幸好有其他人介入勸交，並護送韋拉離場。

事後韋拉拒絕回應事件，但由於過程被鏡頭影低，恐怕呢位前阿仙奴名宿可能會被英足盃秋後算帳。