車路士和波　「黑腳」新班主6次入場未贏過

周五(20日)凌晨英超，車路士主場出擊，僅逼和李斯特城1比1，車仔新班主Todd Boehly又入場睇波，但仍未能親眼見證球隊贏波，有統計發現呢位美國富商6次入場睇車路士比賽，成績僅3和3負，佢由車仔「救世主」變成「大黑腳」。

車路士已穩奪下屆歐聯入場券，而李斯特城無緣下屆歐洲賽，令今場成為例行公事，但雙方仍然一開波就攻鬥。開賽6分鐘，李斯特城中場占士麥迪臣勁射入網，打開紀錄，車路士由馬高斯阿朗素左路窄角度凌空抽射入網扳平。

雙方下半場互有攻守，但始終未能再增添紀錄，維持1比1完場。比賽過程出現溫馨一幕，車路士球迷拉起大型橫額支持喺早前英足盃決賽射失12碼嘅美臣蒙特以及領隊杜曹，認為2人今季已經為球隊作出巨大貢獻，鼓勵佢哋振作。

另外，觀眾席上再次見到車仔新班主Todd Boehly身影，佢睇到球隊未能贏波，明顯覺得好冇癮，車路士將於周日(22日)晚英超煞科戰主場對已篤定降班嘅屈福特，成為Todd Boehly今季「開齋」最後機會。