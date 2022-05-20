祖高域 拿度 艾卡華斯陷死亡賽區　入決賽3揀1

爭取衞冕的世界「一哥」祖高域與「泥地王」拿度及西班牙小子艾卡華斯，又再成為周日（22日）開打的法網話題，經過大會抽籤後，三人編在同一賽區，換言人他們想爭入決賽「只能活一個」。

衞冕兼頭號種子的祖高域出席大會的抽籤儀式，首圈他將面對日本的西岡良仁，繼而有機會在8強與爭取生涯第14個法網冠軍的拿度碰頭，而他們最近一次相遇就是去年的法網4強，當時祖高域以3比1反勝拿度，並最終獲得冠軍。

然而，這兩位當今球壇天王與3號種子的沙華列夫及近期狀態弗爆的6號種子西班牙新星艾卡華斯同編為同一賽區，其中艾卡華斯更於早前的馬德里大師賽中，先後打敗拿度及祖高域，成為球壇一時佳話，也被視為今屆法網的奪標熱門。

「本周看到這麼多觀眾入場實在太奇妙了，你可見到他們如何掛念着網球，掛念住這個比賽。觀眾就是我們背後的最大動力，這也是我繼續堅持比賽的最大原因，球迷可以給我們力量，對我相當重要。」這是祖高域今年參戰的首個大滿貫，同時他於比賽首天就滿35歲。

至於下半賽區就有2號種子的俄羅斯名將麥維杜夫及魯列夫，而上屆亞軍希臘的西西帕斯都在此賽區，有機會在準決賽碰到麥維杜夫。

女單籤表上，當然最受關注的是新「一姐」施華德，已保持今季28連勝紀錄的她首圈先對外圍賽出線者，有機會在16強面對2018年盟主羅馬尼亞的施蒙娜，她們周三才一齊訓練。上屆女單冠軍捷克的姬莉絲高娃被列為2號種子，她在下半區最大障礙可能是4號種子希臘薩嘉莉及近年彈起的突尼斯女將積貝爾(Ons Jabeur)。