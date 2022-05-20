備戰歐聯試陣為先　皇馬謝幕半和有計

周六(21日)凌晨西甲展開最後一輪戲碼，皇家馬德里率先主場迎戰貝迪斯，早早鎖定西甲冠軍嘅皇馬，近期聯賽頻頻派副選出戰，貝迪斯防守硬淨，半力出戰嘅「銀河艦隊」未必能夠於開賽早段搶得先機，捧半場和好過。(Now 632及611周六凌晨3時直播)

今季提前重奪西甲冠軍嘅皇馬，早前已經喺馬德里舉行勝利大巡遊，同球迷分享喜悅，呢場係「銀河艦隊」今季最後一次地頭出擊，慶祝派對當然唔可以畀佢停。

貝迪斯近6仗作客開半和

不過嚟緊皇馬仲有場非常重要嘅比賽，就係喺歐聯決賽惡鬥利物浦，近幾輪聯賽例行公事，就成為佢哋備戰嘅好機會，捷西斯華利祖等出場機會較少球員，近仗經常獲派上陣，一方面等賓施馬等主力有更多機會養精蓄銳，另一方面領隊安察洛堤亦積極試陣，嘗試唔同球員配搭。半力出戰下，皇馬上場就被護級分子卡迪斯逼和1比1，今場攻力亦不宜高估。

貝迪斯今季勇奪西盃，亦已鎖定來屆歐霸席位，表現已經收晒貨。佢哋季尾防守出色，近6場作客法定時間只失過1球，全部半場都同對手打和。

值得留意，球隊近4次作客皇馬保持不敗，而且4次都保住清白身，相信今場要應付皇馬攻勢問題不大，半場和值得再追。

直播表

周六2:30am 德乙 凱沙羅頓Vs特雷斯登

on.cc東網

周六2:45am 意甲 拖連奴Vs羅馬

Now 638

周六3:00am 西甲 皇家馬德里Vs貝迪斯

Now 632、611

周六3:00am 西甲 華歷簡奴Vs利雲特

Now 633