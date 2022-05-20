港超聯　朱偉鈞起孖　東方龍獅友賽挫香港U23

備戰6月「亞協盃」分組賽的東方龍獅，周五（20日）於將軍澳足球訓練中心（FTC）與香港U23「拍跳」。結果東方在多位主力缺陣下，靠馬高斯頭槌建功，以及朱偉鈞梅開二度，以3比0擊敗香港U23。東方主帥盧比度賽後承認陣容不齊，對備戰「亞協盃」有影響，但強調球隊仍會以力爭出線為目標。

東方多達8位主力正隨港隊於泰國備戰「亞洲盃」外圍賽，今場友賽未能候命，球隊派出馬高斯夥拍梁振邦組成後防線，林恩許及米基爾坐鎮中場，馬希偉、李卓軒以及新獲提拔上一隊的柏拔等多位小將，皆有份披甲；至於香港U23亦有獲港隊徵召的黃威，以及羅曉聰兩位超齡球員缺陣，今場由陳靜謙及黃浩然出任中堅，鄧筵霑、黎培基及林樂賢等於中場負責組織。

比賽分3節進行，首節早段雙方都嘗試尋找比賽節奏，香港U23屬踢得更為主動的一方，不過鄧筵霑及吳子聰先後起腳，都未能取得入球。次節東方換入朱偉鈞及伍加揚加強攻勢，效果明顯，先有近期傷愈復出的林恩許沿左路壓入禁區起腳，被該節為香港U23把守大關的顏翱天撲出底線。林恩許其後再接應李卓軒長傳頭槌攻門，亦未能威脅顏翱天。

東方最後一節進一步發力，一次短角球攻勢，馬希偉高波傳入門前，馬高斯接應頂入打破僵局。領先後東方未收手，呂卓芹長傳後備入替的朱偉鈞，後者推過出迎的龐焯熙，推射空門得手。比賽後段，米基爾禁區內射地波，被龐焯熙落地撲出不遠，由從後趕到的朱偉鈞補中，為東方鎖定3比0勝局。

東方現時有葉鴻輝、費蘭度、孫銘謙及馮慶燁等多位主力被港隊徵召，新兵高素巴耶夫亦需要回到吉爾吉斯國家隊報到，國際賽期後才直接前往泰國與球隊會合，賽後主教練盧比度承認現時陣容不齊的情況下，對備戰「亞協盃」多少有影響：「冇主力球員候命係比較困難，但我哋會盡力同現有球員進行操練，全力準備『亞協盃』征途力求出線，同時亦係考察一班小將表現嘅好機會。」Chino透露東方將於下月中啟程前往泰國，並會爭取與約戰當地球隊踢熱身賽，為『亞協盃』賽事作最後準備。

為陪伴剛剛出世的女兒，林柱機早前與家人回到加拿大團聚，是日Matt完成隔離便立刻到球隊報到，並於比賽最後一節後備上陣，Chino認為此子仍需要時間提升狀態，但對他的情況並不擔心。Matt則表示對出戰「亞協盃」感到期待：「感激球會批准我較遲歸隊，亦感恩自己可以見證囡囡順利出世；喺香港踢咗咁多年波，今次都係我第一次有機會踢亞洲賽，我哋絕對有機會喺小組出現，好期待呢次旅程。」