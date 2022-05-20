麥艾萊有望破8年錦標荒　活士陷出局邊緣

兩代經典球星老虎活士及麥艾萊，周四在同組出戰本年高球壇第二個大滿貫—PGA錦標賽，陷入大滿貫錦標荒近8年的北愛爾蘭球星麥艾萊，交出低標5桿的65桿暫居榜首，這是他自2011年以來在大滿貫的最好開局。

麥艾萊拍住老虎活士同組出戰成為了首天賽事的焦點所在，不過，兩位前世界「一哥」的表現則相差甚大，表現輕鬆的麥艾萊全日打出7隻小鳥(低標1桿)及吞下兩個柏忌，以65桿完成，這是他自2011年美國公開賽之後，在大滿貫中打出最好的開局，同時他的生涯僅有4次打出66桿或以下的成績。「今天總算是美好一天，希望這是個好開始。」這位4個大滿貫盟主目前在排名榜，僅以一桿的優勢在總成績上領先，根據PGA巡迴賽資料顯示，他過去三次贏得大滿貫的開局都是打出66桿或以下的成績，今次有望力爭生涯第5「貫」。

至於老虎活士似乎仍受傷患困擾，他開局都算不俗，前五洞捉到兩隻小鳥，但可惜愈打愈跌watt，最終打出高標4桿的74桿，並列102位，能否躋身最後兩輪比賽，明天的比賽相當關鍵，否則就提早出局。

「之前都覺得(傷愈情況)不俗，但今天感到右邊有點酸。」這是活士自4月復出參戰大師賽之後，第二個爭逐的大滿貫賽事，而他因為嚴重車禍休息了一段長時間，「現在還要進行很多治療，大量的冰浴，我會嘗試阻止出現發炎，希望明天有所改善。」