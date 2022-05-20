港超聯　標準流浪寓賽於操　望藉此考察球員

即使來季港超聯安排仍未有定案，標準流浪目前仍維持常規操練，周五（20日）更與業餘球隊All Black FC「拍跳」寓賽於操，憑祖連奴、鄭子森等球員入球以5比1取勝。教練賴嘉輝期望，陣中年輕球員要在季前爭取表現，教練團會從中考察，並對有能力的小將加以重用。

自場地重開後，標準流浪是其中一支仍然維持常規操練的港超聯球隊。周五（20日）早上更約戰坐擁基奧、艾華等前港超球員的All Black FC友賽，他們在上下半場分別安排主力和U18梯隊兩批球員作戰。上半場早段，流浪已憑剛迎愛子誕生的祖連奴，以及楊迪麟領先至2比0，司職左閘的鄭子森及後再下一城。雖然其後一度被對手追近至1比3，但劉智樂旋即連入兩球作出回應。換邊後流浪換入U18梯隊球員磨練，雙方餘下時間無紀錄增添，流浪終以5比1取勝。

教練賴嘉輝在賽後指出，不論陣中年輕球員及U18球員，均要利用這種季前熱身賽爭取表現：「小將有冇能力上一隊，一隊青年球員可唔可以爭取主力位置，往後時間非常關鍵。球隊會畀機會佢哋喺友賽上陣，考察佢哋嘅能力，我哋當然想有更多新人接班。」

早前跟隨U23代表隊訓練的鄭子森則指，其狀態比復操前有很大進步，希望球隊繼續努力準備來季賽事：「流浪比其他球隊更早為下季準備，有助球員迎接新球季。」