蘇炳添率接力隊遞補東奧銅牌　六種方式領獎

中國飛人蘇炳添終於可圓奧運獎牌夢！國際奧委會（IOC）周四正式官宣，由於英國被褫奪去年東京奧運男子4X100米接力銀牌，因此獲得第4名的中國接力隊獲得遞補銅牌，這是中國田徑史上首面接力獎牌，也是劉翔於2004年雅典奧運奪金後，中國在徑賽項目的第二面奧運獎牌。

據IOC消息指，中國隊可以有六個方法選擇領獎，包括在下屆奧運會、青奧會、IOC總部或奧運博物館、中國奧委會總部、國際賽事上或私人典禮。

由蘇炳添、謝震業、吳智強及湯星強組成的中國男子接力隊，去年8月6日在東京奧運男子4X100米接力決賽，以破全國紀錄的37秒79排名第4，當時意大利獲金牌，英國及加拿大分別取得銀牌及銅牌。

由於在2月18日體育仲裁法庭對英國隊其中一名隊員Chijindu Ujah作出禁藥違規的處罰，並褫奪了英國隊的資格及成績，因此加拿大與中國則遞補了銀牌及銅牌。

這是中國隊首面奧運接力獎牌，也是中國田徑壇史上第二面徑項的獎牌，而首面徑項獎牌則是由昔日「欄王」劉翔於2004年雅典奪得男子110米欄金牌。中國隊多了這面接力銅牌之後，換言之東京奧運會上他們共取得89面獎牌，包括38金32銀19銅。