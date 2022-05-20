「冰上精靈」本田真凜不忘初衷　堅持花滑起舞

作為花式滑冰的強國之一，日本由過往的花滑女王淺田真央，到當紅的羽生結弦，多年來培養出不少美貌與實力兼備的精英花滑選手。而作為新生代之一的本田真凜，亦是日本花滑界高顏值的代表，更被外界冠上「冰上精靈」的美譽，年少成名的真凜，運動員生涯絕不平坦，未有忘記玩花滑初衷的她，依然堅持在路上努力不懈。

現年20歲的本田真凜，出生於日本京都，在5兄弟姊妹中排行第3，父母一直十分鼓勵一班兒女從小參與各種運動，亦因此培養出他們對體育的濃厚興趣。回想當年，本田真凜謂初初接觸滑冰運動，是受哥哥太一影響：「小時候因為見到哥哥玩冰球，就想跟埋一齊玩，由於要先學習溜冰，其後仲開始玩花樣滑冰。」事實證明真凜的確在花滑運動充滿天賦，年僅10歲就開始出戰各項日本業餘花滑大賽，頻頻出現在頒獎台上，年紀輕輕就在日本花滑界打響名堂，亦順理成章開始進軍國際賽事。

連續兩屆無緣冬奧

2015年巴塞隆拿「花滑大獎賽總決賽」，正當眾人將目光聚焦金牌得主羽生結弦的時候，本田真凜亦成功在青年組別收穫銅牌，翌年德布勒森舉行世界青少年花滑錦標賽，15歲的真凜更勇奪金牌。在青年組別的出色表現，亦令外界對本田真凜日後出戰冬奧充滿期待，但她卻始終與這個舞台欠缺緣份， 繼2017年首次轉戰成年組別，在全日本表現失準，無緣出戰平昌冬奧後，2022年北京冬奧賽場上，亦見不到「冰上精靈」的身影。

享受空中旋轉的一剎

近年因為傷病關係，依然堅持出戰花滑比賽的本田真凜，表現已不復當年勇，但這位「冰上精靈」，未有忘記投入滑冰場翩翩起舞的初衷：「玩花滑最開心嘅，就係喺空中旋轉嘅那一刻；只要認真訓練，你嘅努力會喺比賽中展現出來，咁樣就可以令觀眾同屋企人開心，亦令我覺得玩花滑係有價值。」逐漸淡出日本精英花滑選手行列的本田真凜，人氣未有因此而減退，早在2017年，她就曾擊敗福原愛，被封為日本「最美運動員」。這位樣貌出眾的花滑選手，極受日本藝能界歡迎，頻頻出現在電視節目和廣告中，加上平時喜愛上載靚相至IG平台，吸引超過100萬粉絲追蹤。

本田家中的名人不只真凜一位，她的兩位妹妹本田望結和本田紗來，亦薄有名氣。童星出身的本田望結，早年在《原來是美男》和《女管家三田》等日劇中演出，開展演藝事業，近期更進軍樂壇，派台個人跳唱單曲，多線發展。

至於年紀最小的本田紗來，擁有一副日本「蘿莉風」的可愛外表，亦不時擔任模特兒出演廣告。從小就與花滑運動結下不解之緣的三姊妹，經常拍片上載於YouTube頻道中，分享成長路上的各種生活點滴和近況，令影片觀看次數經常破百萬，可見花滑三姊妹的受歡迎程度。