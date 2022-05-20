4大聯賽本周「大結局」　邊隊可以笑到最後

本周英超、西甲、意甲及法甲煞科，就如睇電視劇一樣，中間Miss咗少少唔緊要，大結局點都要睇；利物浦爭冠軍、阿仙奴爭前4、國際米蘭後上封王、維拉利爾爭歐協聯資格等，究竟上天嘅劇本最終點樣譜寫，會唔會有逆轉奇迹，大家要拭目以待！

截劫曼城最後重任 利物浦衝冠旨意謝拉特

隨住利物浦於周中反勝修咸頓，目前仍落後榜首曼城1分，令今季英超「藍紅」之爭，要鬥到煞科日先知冠軍誰屬。利物浦於尾輪迎戰狼隊，佢哋除咗要做好贏波本分之外，亦要寄望曼城於煞科戰對阿士東維拉失分，先至可後上封王；咁啱維拉主帥係「紅軍」前隊長謝拉特，因此無論係主帥高普定現任隊長佐敦軒達臣，都開到聲叫「謝老四」幫幫手。

作為功勳滿瀉嘅「神奇隊長」，謝拉特於利物浦生涯最大遺憾，必定係2013/2014年度球季；由2014年2月起，「紅軍」聯賽豪取11連勝，眼見首奪英超錦標無限接近之際，點知喺主場迎戰半力出擊嘅車路士，謝拉特於中圈位置突然跣腳，畀丹巴巴亞長驅直進先開紀錄，最終輸0比2，之後兩輪僅得1勝1負，益咗曼城後來居上奪冠。謝拉特呢下「世紀一跣」，箇中痛苦刻骨銘心，如今母會有難，維拉又成為截劫曼城嘅最後希望，「神奇隊長」必定想用另一個身份，去彌補當年遺憾。

謝四：我責任係率領維拉贏波

對於今場勝負，謝拉特話：「邊隊爭冠軍與我無關，不過我係維拉主帥，贏波係我嘅責任，而且好多維拉球迷到訪曼城睇呢場波，我哋要做好自己，以強勢表現完成球季，爭取積極結果，努力提升聯賽排名。」

四哥之爭熱刺佔先機

由於阿仙奴聯賽兩連敗，歐聯入場券版嘅「北倫敦打吡」亦大局已定，熱刺目前領先阿仙奴2分排第4位，而且得失球差有15球優勢，意味熱刺煞科戰作客包尾嘅諾域治，只要攞1分已經足夠躋身來屆歐聯。

阿仙奴反Cup有前科

不過，足球場上無奇不有，阿仙奴亦曾經試過喺煞科日上演奇迹逆轉！2005/2006球季煞科日，熱刺只要贏波就保住第4位，但佢哋賽前出現多位球員食物中毒，因而缺陣關鍵大戰，最終熱刺1比2輸畀韋斯咸，被「兵工廠」反超前搶走歐聯資格。

當然，今次逆轉嘅難度比起當年大大增加，熱刺對手只係篤定降班嘅諾域治，阿仙奴要寄望「金絲雀」爆大冷之外，自己亦要主場擊敗愛華頓，相信要有超級戲劇性嘅發展，先會製造到驚喜結局。

沙拿擸金靴要問過孫興民

英超冠軍同護級都非常緊湊，金靴獎爭逐同樣極有睇頭！熱刺嘅南韓前鋒孫興民季尾狀態巔峰，依家只係1球落後首位嘅穆罕默德沙拿（22球），大有機會後來居上，成為英超史上首位來自亞洲嘅金靴獎得主！

卡尼割愛讓出操刀權？

穆罕默德沙拿貴為兩屆英超神射手，今季早就喺射手榜一支獨秀，不過對上兩個幾月只入2球，最近1個月更夥粒無收，相反孫興民愈射愈有，近9場聯賽狂入10球，今季21個聯賽入波都係運動戰取得，完全冇來自12碼。

其實熱刺12碼向來由哈利卡尼包辦，不過近期就有唔少爭議，球迷覺得為咗孫興民爭金靴獎，哈利卡尼理應讓出操刀權。熱刺連續兩仗都獲得12碼，如果由孫興民主射的話，「老孫」可能已經處於領先位置。

當然，熱刺之前要為前4爭逐搏命，唔會輕易更換劊子手，不過依家前4位置已非常穩陣，如果煞科戰再有12碼，隨時會由孫興民操刀，再加上穆罕默德沙拿煞科戰因傷上陣成疑，孫興民仲有機會為亞洲增光呀！

曼聯韋斯咸歐霸保衞戰

曼聯上仗英超0比4慘敗畀白禮頓後，就算煞科戰作客擊敗水晶宮，都只有61分，創下球隊喺英超史上最低分一季，看守領隊蘭歷克孭晒鑊。不過呢位德國名帥最後領軍仲有一項重要任務，就係為「紅魔鬼」奪取歐霸盃入場券。由於英超第5、6位可以踢下屆歐霸盃，第7位只能參加歐協聯，曼聯現時僅領先第7位韋斯咸2分，淨得球少對方10球，若然再失分，隨時被韋斯咸搶走歐霸盃席位。

莫耶斯乘機報仇

值得一提，曼聯候任新帥坦哈格唔想球隊踢歐協聯，如果不幸做咗「阿7」，可能會影響下季部署。由前曼聯主帥莫耶斯領軍嘅韋斯咸上仗爆冷打和曼城，士氣大振，同埋呢支倫敦球隊打入今屆歐霸盃4強，贏盡口碑，當然希望下屆繼續參賽，勢必力爭喺英超煞科戰擊敗白禮頓，希望反超前曼聯，莫耶斯亦可趁機一報當年被炒魷之仇。

A米遇攔路虎國米後上封王未絕望

今季意甲爭標形勢激烈，要踢埋周日晚最後一輪賽事，先至知道冠軍誰屬；現時榜首AC米蘭領先次席嘅國際米蘭2分，根據意甲賽制，同分先計對賽成績，「米蘭雙雄」兩循環聯賽交鋒，A米獲1勝1和，換言之A米只要作客打和薩斯索羅，就可以相隔11年重奪意甲冠軍，兼追平國米（19次），並列捧盃次數第2多球隊，僅次於祖雲達斯。

薩斯索羅兩挫紅黑兵團

「祖記王朝」衰落後，「米蘭雙雄」重新崛起，國米上季拋離A米12分成為意甲盟主，今季輪到A米發威，佢哋一直發揮平穩已保持15場聯賽不敗，包括近5場全勝。不過，A米近兩次對薩斯索羅都輸波，國米只要贏到森多利亞仲有價講，衞冕又唔一定絕望。

值得一提，AC米蘭奪得2010/2011年球季意甲冠軍，當年亞軍、季軍分別係國米同拿玻里，今季隨時又會歷史重演。

般尼列斯聯護級打崩頭

諾域治同屈福特篤定降落英冠，英超煞科日將決定降班最後一席，亦係般尼同列斯聯護級最後機會，邊隊最後逃出生天，鬥埋今輪就知。

般尼煞科日主場惡鬥紐卡素，護級成功嘅「喜鵲」獲沙特財團入主兼冬窗換血後實力大增，今仗更有前鋒基斯活特倒戈，因此般尼要擊敗呢支「全球最富有球隊」難度甚高。

列斯聯飽受傷兵困擾下戰績大倒退，「狂人主帥」比爾沙3月被炒，換上馬殊執教後成績稍有改善，煞科日作客對賓福特，雖然對手冇嘢爭，但列斯聯要喺作客情況下搶分亦唔容易。

黃潛爭踢歐戰追擊巴塞

西甲皇馬提前重奪聯賽冠軍，歐聯及歐霸參賽球隊亦已確認，不過今屆歐聯大放異彩嘅維拉利爾，仲要為爭奪來屆歐協聯入場券努力。

「黃色潛水艇」繼2005/2006賽季之後再次闖入歐聯4強，不過球隊始終唔係豪門班底，陣容深度一般，歐戰超水平發揮嘅背後，球隊亦焗住要犧牲聯賽成績。維拉利爾最後一輪必須要擊敗勁旅巴塞隆拿，先可以確保積分榜第7名，以換取來屆歐協聯外圍賽資格。

至於卡迪斯、馬略卡同CF格蘭納達3支下游分子，將會喺煞科日出擊，就睇吓邊兩隊可以上岸，逃過餘下一個降班席位。

麥巴比主場告別ＰＳＧ

法甲豪門巴黎聖日耳門（ＰＳＧ），今季眾望所歸聯賽衞冕成功，不過對ＰＳＧ嚟講，攞法甲冠軍已經係基本要求，而本地賽事嘅成就，似乎無助挽留陣中王牌前鋒基利安麥巴比。喺皇家馬德里積極游說下，呢位法國世盃奪冠功臣，已經非常接近轉戰西甲，嚟緊煞科日ＰＳＧ主場對梅斯，或會成為基利安麥巴比嘅告別戰。此外，下屆邊隊攞到歐聯入場券仍然未知之數，摩納哥、馬賽同雷恩三大前列分子，目前正鬥得難分難解，最後一輪必定會爭崩頭。