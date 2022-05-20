澳洲游泳錦標賽　歐鎧淳100背全場第4快

香港游泳代表歐鎧淳（Stephanie）年初遠赴澳洲訓練，雖然杭州亞運延期，但「美人魚」未有停歇，今日（20日）在澳洲錦標賽100米背泳決賽中，游出1分01秒09，時間為全場第4快。

29歲的歐鎧淳1月隻身前往澳洲，備戰原定9月舉行的杭州亞運。惟亞運早前落實延期，Stephanie在社交媒體直言，需要重整訓練策略和心態：「再部署，再咬緊牙關，再來。」

收拾心情後，Stephanie以國際泳手身份參加澳洲錦標賽，該賽事是國際泳聯認可的世錦賽達標賽事，故大部分澳洲頂尖泳手都有參加。Stephanie昨日先在50米背泳登場，初賽游出30秒02，名列25，無緣決賽。她今日出戰另一主項100米背泳，初賽造出1分01秒72，排名第5，不過由於並非本土泳手，不能躋身A組決賽，只能晉級B組決賽。

Stephanie最終造出1分01秒09，時間為所屬組別最快，亦是全場第4快，與世錦賽A標（1分00秒59）只差0.5秒。三甲分別是世界紀錄保持者麥姬奧（58秒49）、東京奧運兩金得主Mollie O’Callaghan（59秒12）和Minna Atherton（1分00秒62）。