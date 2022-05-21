熱刺又食物中毒？哈利卡尼現不適

英超煞科戰形勢緊湊，前4爭逐算係比較明朗嘅戰線，熱刺作客包尾嘅諾域治，只要唔輸就拎到歐聯參賽資格，睇落係「簡單任務」，不過熱刺賽前突然爆出「食物中毒」恐慌，令人擔心佢哋會重演05/06球季煞科戰，因集體食物中毒而「衰收尾」一幕！

05/06球季英超煞科，熱刺只需贏波就穩奪前4，點知賽前多位球員出現食物中毒而缺陣，結果熱刺1比2不敵韋斯咸，被阿仙奴後來居上搶走歐聯資格。勢估唔到今次熱刺又喺煞科前出事，王牌前鋒哈利卡尼因身體不適而缺席一個媒體活動，前熱刺球星連尼加就唯恐天下不亂，喺twitter放風話：「聽聞熱刺爆出食物中毒，我唔係講笑！」

不過，中毒消息好快就被撲滅，熱刺記者Alasdair Gold表示：「熱刺冇任何食物中毒嘅情況，哈利卡尼係有啲唔舒服，但唔係食物中毒。」熱刺上仗贏般尼前，領隊干地曾表示有數名球員患病，但呢位意大利教頭表示哈利卡尼會喺煞科戰上陣：「(上陣)當然啦！哈利卡尼肯定唔想錯過呢場意義重大嘅比賽。」