澳職季後賽4強次回合 勝利細盤睇定食
2022年05月21日 12:00
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(Getty Images)
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周六(21日)下午澳職季後賽4強次回合，墨爾本勝利返主場再鬥西部聯。墨爾本勝利於首回合作客淨勝1比0，今仗必以保住優勢為大前提踢穩陣波，何況西部聯攻力死晒火，想收復失地唔易，2.5入球細捧得過。(無綫85台周六下午3時15分直播)
首回合雙方都踢得小心翼翼，令戰情處於膠着，去到下半場中段，勝利靠中場積基比廉馬神來之筆，一記遠射靚波破網，先至險勝1比0。
勝利上次殺入季後賽決賽要追溯至2018年，當屆更擊敗紐卡素噴射機封王，既然依家領先1球，今仗唔使急於搶攻，何況勝利今季常規賽只失25粒，失球之少冠絕澳職，絕對有本錢保住優勢，睇定嚟食。
西部聯前線死晒火
另一邊廂，西部聯首席射手阿歷山大比祖域早前頻有士哥，但近5仗僅入1球，腳風欠順，箭頭雲素賀爾斯今季只得4球進帳，加上老將迪亞文迪無復當年勇遭棄用，難怪西部聯近6仗入得5球咁大把，其中5仗開2球或以下，想攻破近16仗聯賽未輸過嘅勝利大門，恐怕有心無力，加上近4次碰頭，亦有3次開2球或以下，細盤更可取。
直播表
周六12:00pm 日乙 熊本羅亞素 Vs 千葉市原
有線662、602台
周六1:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 大阪飛腳
香港開電視77台、有線661、601台
周六3:00pm 日乙 水戶蜀葵 Vs 岩手盛岡仙鶴
有線662、602台
周六3:15pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 西部聯
無綫85台
周六4:00pm 日職 鳥棲砂岩 Vs 川崎前鋒
有線661、601台
周六6:00pm 日職 福岡黃蜂 Vs 橫濱水手
有線661、601台
周六6:00pm 韓職 金泉尚武 Vs 蔚山現代
無綫myTV SUPER
周六9:00pm 瑞典超 AIK蘇納 Vs 天狼星
HKJC TV app
周六10:00pm 英甲 新特蘭 Vs 韋甘比
有線661、601台
周六11:15pm 意甲 熱拿亞 Vs 博洛尼亞
Now 638台
周六11:30pm 西甲 華倫西亞 Vs 切爾達
Viu TV 96、Now 632
周日2:00am 德國盃 弗賴堡 Vs RB萊比錫
香港開電視77台、有線661、601台
周日2:45am 意甲 費倫天拿 Vs 祖雲達斯
Now 638
周日3:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 梅斯
Now 639
周日3:00am 法甲 朗斯 Vs 摩納哥
Now 714
周日7:30am 美職 拿舒維爾 Vs 阿特蘭大聯
Now 639