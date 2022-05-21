澳職季後賽4強次回合　勝利細盤睇定食

2022年05月21日 12:00
  • 東網電視
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    (Getty Images)
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    周六(21日)下午澳職季後賽4強次回合，墨爾本勝利返主場再鬥西部聯。墨爾本勝利於首回合作客淨勝1比0，今仗必以保住優勢為大前提踢穩陣波，何況西部聯攻力死晒火，想收復失地唔易，2.5入球細捧得過。(無綫85台周六下午3時15分直播)
    首回合雙方都踢得小心翼翼，令戰情處於膠着，去到下半場中段，勝利靠中場積基比廉馬神來之筆，一記遠射靚波破網，先至險勝1比0。
    勝利上次殺入季後賽決賽要追溯至2018年，當屆更擊敗紐卡素噴射機封王，既然依家領先1球，今仗唔使急於搶攻，何況勝利今季常規賽只失25粒，失球之少冠絕澳職，絕對有本錢保住優勢，睇定嚟食。
    西部聯前線死晒火
    另一邊廂，西部聯首席射手阿歷山大比祖域早前頻有士哥，但近5仗僅入1球，腳風欠順，箭頭雲素賀爾斯今季只得4球進帳，加上老將迪亞文迪無復當年勇遭棄用，難怪西部聯近6仗入得5球咁大把，其中5仗開2球或以下，想攻破近16仗聯賽未輸過嘅勝利大門，恐怕有心無力，加上近4次碰頭，亦有3次開2球或以下，細盤更可取。
    直播表
    周六12:00pm 日乙 熊本羅亞素 Vs 千葉市原
    有線662、602台
    周六1:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 大阪飛腳
    香港開電視77台、有線661、601台
    周六3:00pm 日乙 水戶蜀葵 Vs 岩手盛岡仙鶴
    有線662、602台
    周六3:15pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 西部聯
    無綫85台
    周六4:00pm 日職 鳥棲砂岩 Vs 川崎前鋒
    有線661、601台
    周六6:00pm 日職 福岡黃蜂 Vs 橫濱水手
    有線661、601台
    周六6:00pm 韓職 金泉尚武 Vs 蔚山現代
    無綫myTV SUPER
    周六9:00pm 瑞典超 AIK蘇納 Vs 天狼星
    HKJC TV app
    周六10:00pm 英甲 新特蘭 Vs 韋甘比
    有線661、601台
    周六11:15pm 意甲 熱拿亞 Vs 博洛尼亞
    Now 638台
    周六11:30pm 西甲 華倫西亞 Vs 切爾達
    Viu TV 96、Now 632
    周日2:00am 德國盃 弗賴堡 Vs RB萊比錫
    香港開電視77台、有線661、601台
    周日2:45am 意甲 費倫天拿 Vs 祖雲達斯
    Now 638
    周日3:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 梅斯
    Now 639
    周日3:00am 法甲 朗斯 Vs 摩納哥
    Now 714
    周日7:30am 美職 拿舒維爾 Vs 阿特蘭大聯
    Now 639