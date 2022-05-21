澳職季後賽4強次回合　勝利細盤睇定食

周六(21日)下午澳職季後賽4強次回合，墨爾本勝利返主場再鬥西部聯。墨爾本勝利於首回合作客淨勝1比0，今仗必以保住優勢為大前提踢穩陣波，何況西部聯攻力死晒火，想收復失地唔易，2.5入球細捧得過。(無綫85台周六下午3時15分直播)

首回合雙方都踢得小心翼翼，令戰情處於膠着，去到下半場中段，勝利靠中場積基比廉馬神來之筆，一記遠射靚波破網，先至險勝1比0。

勝利上次殺入季後賽決賽要追溯至2018年，當屆更擊敗紐卡素噴射機封王，既然依家領先1球，今仗唔使急於搶攻，何況勝利今季常規賽只失25粒，失球之少冠絕澳職，絕對有本錢保住優勢，睇定嚟食。

西部聯前線死晒火

另一邊廂，西部聯首席射手阿歷山大比祖域早前頻有士哥，但近5仗僅入1球，腳風欠順，箭頭雲素賀爾斯今季只得4球進帳，加上老將迪亞文迪無復當年勇遭棄用，難怪西部聯近6仗入得5球咁大把，其中5仗開2球或以下，想攻破近16仗聯賽未輸過嘅勝利大門，恐怕有心無力，加上近4次碰頭，亦有3次開2球或以下，細盤更可取。

直播表

周六12:00pm 日乙 熊本羅亞素 Vs 千葉市原

有線662、602台

周六1:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 大阪飛腳

香港開電視77台、有線661、601台

周六3:00pm 日乙 水戶蜀葵 Vs 岩手盛岡仙鶴

有線662、602台

周六3:15pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 西部聯

無綫85台

周六4:00pm 日職 鳥棲砂岩 Vs 川崎前鋒

有線661、601台

周六6:00pm 日職 福岡黃蜂 Vs 橫濱水手

有線661、601台

周六6:00pm 韓職 金泉尚武 Vs 蔚山現代

無綫myTV SUPER

周六9:00pm 瑞典超 AIK蘇納 Vs 天狼星

HKJC TV app

周六10:00pm 英甲 新特蘭 Vs 韋甘比

有線661、601台

周六11:15pm 意甲 熱拿亞 Vs 博洛尼亞

Now 638台

周六11:30pm 西甲 華倫西亞 Vs 切爾達

Viu TV 96、Now 632

周日2:00am 德國盃 弗賴堡 Vs RB萊比錫

香港開電視77台、有線661、601台

周日2:45am 意甲 費倫天拿 Vs 祖雲達斯

Now 638

周日3:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 梅斯

Now 639

周日3:00am 法甲 朗斯 Vs 摩納哥

Now 714

周日7:30am 美職 拿舒維爾 Vs 阿特蘭大聯

Now 639