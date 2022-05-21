隨蘇炳添訓練數月　吳家鋒10秒71「唔收貨」

香港田徑系列賽今日（21日）在將軍澳運動場舉行第二站賽事。香港100米紀錄保持者吳家鋒跟隨「亞洲飛人」蘇炳添訓練數月，回港首槍跑出10秒71封王，他直言「不收貨」，7月會再赴美國訓練，尋求突破。

吳家鋒去年9月在灣仔運動場，以10秒28追平徐志豪保持逾10年的100米港績。他未有止步，翌年1月北上跟隨蘇炳添訓練，務求把PB（個人最佳）進一步推前。這個29歲的百米飛人闊別多月回港，跑出10秒71，以0.05秒之差力壓石錦程封王，他表示「不收貨」：「我沒有好好應用學到的東西，起跑落後很多，雖然尾段技術做得不錯，但整體節奏不太順暢。我原本預計能跑10秒5幾的。」

吳家鋒透露正辦理簽證，6月或隨中國短跑隊，前往歐洲集訓，7月再赴美國尤金參加當地比賽。至於原定9月舉行的杭州亞運延期，他坦言打亂計劃：「不多不少打亂了，但無論有沒有比賽，規模大小，我都一定會跑好自己，衝時間最重要。」

女子100米方面，梁筠宜與陳佩琦鬥得激烈，最終後者跑出12秒36，以0.02秒之差屈居亞軍。頂著一頭粉紅色頭髮的陳佩琦透露，最近一個月減重近4公斤，感覺跑得「一槍好過一槍」，未來數星期會接連出戰系列賽、大專賽和香港錦標賽，盼今季回到12秒頭的水平，轉為全職運動員。