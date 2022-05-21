高普承認奧歷治離隊：佢係利物浦傳奇

英超周日(22日)晚煞科，利物浦領隊高普透露，前鋒奧歷治將於今夏離隊，結束8年紅軍生涯。高普大讚呢位27歲比利時國腳，認為佢係利物浦嘅永遠傳奇，有傳奧歷治將會轉投AC米蘭。

高普話：「我希望奧歷治會有上陣告別嘅機會，我認為佢永遠都係利物浦嘅傳奇，可以同佢合作係一件非常美好嘅事情，依家要分離，覺得好難過。」利物浦將於周日(22日)晚英超主場對狼隊，紅軍需要贏波，加上曼城失分，先至可以奪冠，奧歷治到時應該有機會上陣，同主場球迷告別。

奧歷治2014年由里爾加盟利物浦，但上陣機會唔多，曾經被外借去里爾、禾夫斯堡。雖然呢位前鋒長居紅軍後備席，但腳頭非常好，經常喺重要關頭取得入球，包括上年12月英超作客狼隊，踢到補時建功，協助利物浦險勝1比0，上月對愛華頓，亦取得入球，佢今季英超有6球進帳。

據悉，奧歷治已經同AC米蘭達成加盟協議，將於今夏去意甲搵食，值得一提，奧歷治曾於今屆歐聯分組賽作客AC米蘭，攻入致勝1球，幫紅軍反勝2比1。