德國盃決賽「新鮮組合」　見證改寫歷史

周日(22日)凌晨將上演德國盃決賽，弗賴堡對RB萊比錫，今場在中立場柏林舉行，兩隊都未捧過德國盃冠軍，無論那一隊勝出，都會創造歷史。(香港開電視77、有線661及601台周日凌晨2時直播)

RB萊比錫上屆屈居亞軍，今屆捲土重來，爭標決心更強。弗賴堡痛失下屆歐聯參賽資格後，必然希望奪取德國盃，向球迷交代，無懼與對手駁火，加上弗賴堡近8場比賽總入球都是3球或以上，可博中位數2.5球的入球大。

弗賴堡與RB萊比錫早前為爭奪聯賽第4位，展開激鬥，弗賴堡後勁不繼，最後2場聯賽輸波，被RB萊比錫搶走下屆歐聯入場券。雙方今場碰頭，弗賴堡必定渴望擊敗對手，一雪前恥。

弗賴堡踢法開放，頻頻製造大比數賽果，近8場比賽總入球都達3球或以上，其中5場更達到4球或以上，表現充滿娛樂性。

至於RB萊比錫一向採取主攻踢法，中場尼干古今季各項賽事上陣51場入34球，腳風非常順，加上安達施華、尤素夫保臣等中前場球員都有不俗射術，相信要攻入弗賴堡，並不困難。RB萊比錫上屆決賽1比4不敵多蒙特，功虧一簣，為一嘗冠軍滋味，相信今仗會主動搶攻，有利開出入球大。