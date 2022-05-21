五人亞盃外　港隊逼和南韓　鄒嘉華：踢出最好一場

香港五人足球代表隊周六（21日）於馬來西亞，出戰球隊在今屆「亞洲盃」外圍賽的最後一場賽事，面對已提早出線的南韓。結果港隊在先落後情況下，下半場憑對手自擺烏龍，最終以1比1逼和對手，今屆賽事取得小組第4名。隊長鄒嘉華賽後形容今場港隊踢出今屆的最佳表現。

港隊休息一天後，今場派出與上仗面對中華台北一樣的正選陣容，由黃梓豪把守大關，場區球員為袁世傑、周家樂、黃偉國及諸榮祖，廖億誠與上場梅開二度的隊長鄒嘉華暫列後備。面對強敵南韓，港隊上半場表現頑強，與對手打成0比0。換邊再戰，港隊率先失守，但很快重振旗鼓，5分鐘後成功造成南韓球員Lee Jin Hyuk自擺烏龍，港隊亦靠這個入球，以1比1賽和南韓。

賽後隊長鄒嘉華表示港隊今場表現有改進：「今場進攻表現持續進步，多次成功組織埋門，防守亦較前兩場專注，都算是踢得最好的一場；過往對韓國都是輸，試過大敗，亦試過咬得好緊，而今場拎到分當然比較深刻。」

港隊最終無緣晉級，對此鄒嘉華直言感到失望，並認為今次算是最近出線的一屆。作為陣中老大哥的鄒嘉華，深感今次加入多位年輕球員後，港隊踢法有突破:「年青球員有U20比賽經驗，欣賞佢地放膽組織進攻，打破以往香港隊嘅打法，他們表現出色，希望佢地保持，作為球隊改變的開始。」

今屆「亞洲盃」外圍賽征途完畢，港隊最終4戰取得2和2負，以第4名成績完成賽事。港隊大軍將於周日（22日）啟程回港。