怒稱勝利被偷去！陳浩源因球證誤判　巴林羽賽「復仇戰」憾負　

正在巴林爭逐殘疾人羽毛球國際賽的港將陳浩源，於當地時間周五（20日）與日本代表梶原大暉狹路相逢，殘奧銅牌得主陳浩源希望能一雪去年在東京殘奧的前恥，惜最終他以20比22、21比11、10比21敗於該位殘奧金牌選手，未能晉身決賽，取得銅牌收官。賽後陳浩源對賽事主裁判的執法表示強烈不滿，指至少有5至6球誤判，而部份出界球更逾10厘米，故此陳浩源用英文形容「我的勝利被偷去！」惟希望化失望為力量，誓於下一站杜拜捲土重來。

世界排名第2的陳浩源早前於男子WH2級單打8強以21 比9及21比6輕取泰國球手祖泰，4強賽迎戰年僅20歲的梶原大暉，合演殘奧翻版戰，二人曾於東京殘奧的分組賽碰頭，該仗陳浩源以1:2見負。時隔8個月再遇，戰況依然激烈緊湊，再次要打足3局才分出高下，整場賽事歷時逾1小時，賽後陳浩源於社交網上高呼：「My victory has been stolen!!」隨後再在另一個貼文上，詳細道出主裁判的執法問題，並上載片段讓大眾了解事件。

據片中分牌的紀錄，片段應該是第一局的賽事尾段，陳浩源與梶原大暉互放高球對攻之際，前者認為擊球已出底線，惟主裁判卻判處梶原大暉「in」，陳浩源臨場已表示驚訝，最終讓局打至刁時，陳以20比22失利。「作為專業球手，我對裁判及司線員對一些輕微的出界球有可能看錯的事情已習慣，但我不能接受在一個級別二的4強賽事中，他們能有如此重大的誤判。」他指出部份司線員是學生，他們經驗不足，因此產生很多錯誤決定，惟主裁判應該是富有經驗的，「我不明白為甚麼連一個10厘米濶的in and out 也不能作出判斷。」言詞中表現失望及難掩怒氣的陳浩源，最後更說：「希望在杜拜會有更好的表現，不是我，而是主辦單位。」

另邊廂，殘奧銀牌得主朱文佳繼續表現水準，與蔡詠琪則在混合SH6級雙打， 四強因印度組合退賽，兵不血刃打入決賽，惜決賽以0比2負英格蘭，收穫銀牌。朱文佳同時於男雙及男單打入決賽，衝擊金牌。