古天奴收到利物浦球迷留言　佢咁樣答

利物浦英超煞科日爭冠軍，除咗自己要贏狼隊，仲要靠阿士東維拉阻止曼城贏波。維拉主帥前紅軍傳奇謝拉特已表態會全力爭勝，但佢始終唔係落場踢嗰個，反而菲臘比古天奴仲可能幫到手，古仔話收到好多紅軍球迷留言，但佢話依家只會專注維拉嘅賽事。

古天奴於2018年由利物浦天價轉投巴塞隆拿，當年被紅軍球迷鬧佢係「反骨仔」，為錢離開成名地利物浦，不過佢喺巴塞一路唔好過，一度外借到拜仁慕尼黑，其後再外借到維拉，近日終獲維拉低價買斷，正式成為維拉一員。

古天奴表示，近日收到好多利物浦球迷留言，佢話：「我只會關心自己球會嘅事，踢好眼前嘅比賽，我收到好多利物浦球迷信息，但冇乜點睇，我只想專注比賽。」

古天奴同謝拉特都曾經係利物浦一員，古仔表示：「依家我叫佢做老闆，我同佢做隊友嗰陣，佢係隊長同領袖。」

今次重返英超，古仔表示：「我冇後悔過，生活充滿起伏，加盟巴塞係我兒時夢想，但一切已成過去，我期待喺維拉嘅未來。」