歐洲足協主席警告麥巴比：唔好去皇馬

基利安麥巴比去向近日風向大變，由原本轉投皇家馬德里變成留低喺巴黎聖日耳門，歐洲各大傳媒爆料，法國總統馬克龍曾3次致電麥巴比叫佢留在巴黎，除此之外，歐洲足協主席施費林更直接提出警告：皇馬是「歐超聯風波」始作俑者，隨時面臨歐聯禁賽5年，叫麥巴比加盟皇馬前諗清楚後果。

西班牙傳媒報道，巴黎聖日耳門以豐厚報酬留住麥巴比，而且係皇馬出幾多，PSG就會加碼，實行頂爛市，更將其去留上升至國家級層次，總統馬克龍曾3次致電麥巴比，要求佢必須留在巴黎。

不過最重磅動作都係歐洲足協主席施費林，佢致電麥巴比提出警告，由於皇馬係「歐超聯」始創球會，至今仍保留「歐超聯」死灰復燃可能，歐洲足協有權禁止皇馬參加歐聯5年，麥巴比一旦加盟皇馬有機會無緣歐聯賽場，叫佢三思。

分析又指，歐洲足協出動施費林做說客，主要原因係卡塔爾資本同時係巴黎聖日耳門幕後班主，以及歐洲足協最大金主，歐聯電視轉播權購買人，所以施費林要出手幫忙留住麥巴比。