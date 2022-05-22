【官宣】麥巴比續約3年　薪酬總值達50億

「新世代球王」基利安麥巴比去留終於有定案，正式宣布同巴黎聖日耳門(PSG)續約3年，據悉呢位23歲法國國腳獲得天價薪酬待遇，簽字費及3年人工總值高達稅後6億歐元(約50億港元)，認真誇張。麥巴比獲得「肥約」，立即顯身價，喺周日(22日)凌晨法甲煞科戰上演帽子戲法，協助PSG主場大勝梅斯5比0，慶祝捧盃大團圓結局。

過去1年一直盛傳基利安麥巴比將於今夏約滿以自由身轉投皇馬，但近期形勢出現大逆轉，法國政府、歐洲足協、卡塔爾主權基金等各方面一齊發功，幫PSG留住麥巴比，最終果然成事。

據悉原本PSG計劃喺當地時間周日先至公布麥巴比續約消息，但已急不及待喺周六晚法甲比賽期間就提早公布，當時PSG同梅斯踢到30分鐘，麥巴比已梅開二度，球會社交網透露佢續約，短短1分鐘立即有數萬人讚好。其後尼馬、麥巴比、迪馬利亞再各建一功，大勝5比0完場。

PSG會長艾卡理化隨即行入球場，同麥巴比拎住印有2025球衣合照，宣布呢位射手續約3年，麥巴比即場發言：「我真係好開心可以繼續留效PSG，希望同球隊及球迷一齊贏各項冠軍，多謝大家。」

麥巴比之後再透過球會官網發表聲明：「我選擇續約，可以繼續同球隊一齊成長，踢出最高水平比賽，好高興留喺法國，呢度係我出生、成長，取得成就嘅地方，我要感謝會長艾卡理化對我嘅信任、體諒及耐性。」

有分析指基利安麥巴比願意續約，由兩大因素促成，首先係政治壓力，法國政府一直唔想呢位球星離開，削弱法甲吸引力，加上俄羅斯入侵烏克蘭後，法國政府擔心得罪PSG班主卡塔爾主權基金，會影響歐洲能源安全，更加唔可以畀麥巴比出「門」。

另外，PSG亦開出重金吸引麥巴比，今次簽字費高達3億歐元，年薪有1億歐元，換言之3年合約總值6億歐元，係皇馬出價嘅3倍，令佢難以拒絕。

基利安麥巴比2017年由摩納哥加盟PSG後，上陣217場入171球，包括今季法甲入28球及17次助攻，兩項數據都係聯賽第一，PSG亦奪得法甲冠軍。