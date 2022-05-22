RB萊比錫9人應戰　首奪德國盃冠軍

周日(22日)凌晨德國盃決賽，原本被睇高一線嘅RB萊比錫遇「紅牌風暴」，有2位球員被逐，但仍然頂到尾，同弗賴堡激戰120分鐘打和1比1，最終RB萊比錫憑互射12碼勝出，球隊史上首次獲得呢項冠軍。

開賽19分鐘，弗賴堡憑艾格史甸射入打開紀錄，換邊後初段，RB萊比錫後衞侯斯頓保從後拉跌單刀嘅弗賴堡前鋒盧卡斯賀拿，被球證直接出示紅牌趕出場。不過，RB萊比錫踢少1人之下，反而喺76分鐘由尼干古近門射入扳平1比1。

法定時間打和需要加時，RB萊比錫中場奇雲甘保爾喺加時尾段，累積第2張黃牌被逐，令球隊最後2分鐘得9人應戰，但都冇再失波。

互射12碼階段，弗賴堡後衞基斯甸根達、前鋒迪米洛域射失，RB萊比錫4射全中，贏4比2，總比數以5比3勝出捧盃。

RB萊比錫至今3次打入德國盃決賽，之前2次分別不敵拜仁慕尼黑、多蒙特，包括上屆決賽以1比4大敗於多蒙特腳下，今屆捲土重來終於一嘗冠軍滋味，亦係球會成立13年以來首個職業賽事冠軍。