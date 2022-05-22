英超意甲大結局　一齊見證王者誕生

英超、意甲周日(22日)深夜煞科，兩大聯賽都要鬥到最後一輪先至可以決定冠軍誰屬，其中意甲「米蘭雙雄」分途出擊，為爭奪冠軍最後衝刺。榜首AC米蘭將作客薩斯索羅，AC米蘭領先第2位國際米蘭2分，加上對賽成績較佳，今場打和都可以捧盃，預料會穩陣行先。AC米蘭近11場聯賽有10場總入球係3球或以下，最好博中位數3.5球嘅入球細。(Now 639周一凌晨零時直播)

根據意甲賽制，同分先計對賽成績，「米蘭雙雄」今季聯賽兩次交鋒，A米取得1勝1和，換言之今仗和波都可以成為冠軍。AC米蘭狀態相當好，近5仗聯賽全勝，但往往小勝收場，包括險勝費倫天拿1比0，以及同樣以2比0贏熱拿亞及阿特蘭大。

AC米蘭近11場聯賽有10場總入球係3球或以下，其中更有9場係2球或以下。來到煞科戰關鍵時刻，加上作客，相信AC米蘭會特別小心謹慎，避免失波，若然取得領先，應該會「拉布」到完場。

至於薩斯索羅位處中游，已經緣盡下屆歐洲賽，同時不受降班威脅，戰意成疑。何況薩斯索羅狀態欠佳，近5場聯賽僅1勝1和3負，預料難以喺AC米蘭身上取得入球，細盤博得過。

另一場意甲煞科大戰，國際米蘭主場對森多利亞，國米今仗必須贏波，再寄望A米輸波，先至可以奪冠，捧盃機會渺茫。不過，國米攻力強橫，仍會盡力一搏。至於森多利亞已護級成功，冇心理包袱會踢得更放，雙方近5次對賽上半場全開2球或以上，可博中位數1.5球嘅半場大。(Now 643周一凌晨零時直播)

直播表

周日12:05pm 澳職 墨爾本城 Vs 阿德萊德聯

無綫myTV SUPER

周日2:00pm 日職磐田山葉 Vs 北海道札幌岡薩多

有線661、601台

周日6:00pm 韓職 FC水原 Vs 全北汽車

無綫85台

周日11:00pm 英超 曼城 Vs 阿士東維拉

Now 621、611

周日11:00pm 英超 利物浦 Vs 狼隊

Now 622

周日11:00pm 英超 諾域治 Vs 熱刺

Now 623

周日11:00pm 英超 阿仙奴 Vs 愛華頓

Now 624

周日11:00pm 英超 車路士 Vs 屈福特

Now 633

周日11:00pm 英超 水晶宮 Vs 曼聯

Now 625

周日11:00pm 英超 白禮頓 Vs 韋斯咸

Now 627

周日11:00pm 英超 賓福特 Vs 列斯聯

Now 626

周日11:00pm 英超 般尼 Vs 紐卡素

Now 630

周日11:00pm 英超 李斯特城 Vs 修咸頓

Now 631、Now 668

周日11:30pm 西甲 艾爾切 Vs 基達菲

Now 632

周一凌晨零時 意甲 薩斯索羅 Vs AC米蘭

Now 639

周一凌晨零時 意甲 國際米蘭 Vs 森多利亞

Now 643

周一3:00am 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 烏甸尼斯

Now 638

周一3:00am 意甲 威尼斯 Vs 卡利亞里

Now 639

周一5:00am 美職 紐約城 Vs 芝加哥火燄

Now 639

周一7:30am 美職 聖荷西地震 Vs 肯薩斯體育會

Now 638

周一8:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs 侯斯頓戴拿模

Now 639

周一10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 費城聯

Now 639