1日創生涯2個第一次　活士退賽：真的很痛

老虎活士周六在美國PGA錦標賽打出生涯最差的一輪成績，交出高標準9桿的79桿，三輪成績總計已高標12桿，這位擁有15個大滿貫高球巨星賽後宣布退賽，這也是活士的職業生涯首次中途棄戰，令人憂慮這位高球經典未來能否再踏戰場。

去年2月遇上嚴重車禍的老虎活士，剛於上月復出，本周參戰復出之來的第二個大滿貫賽事，但在PGA錦標賽首天表現已受到傷患疼痛影響，僅交出74桿，第二輪發揮有點好轉打出69桿，順利入圍第三輪，但看到活士在第三輪一拐一拐打出79桿，三輪累計222桿高標準12桿，很多人對他的退賽都不會感到驚訝。

46歲的活士賽後宣布退賽，這是他生涯在大滿貫的第一次，他拒絕了賽後的傳媒採訪，只對幾個記者說了兩句:「我真的很痛，我知道這是事實，我們需要多做點功夫，再看看發展如何。」賽會亦確認了活士的退賽。

前兩輪與他同組作賽的北愛球星麥艾萊，對活士這幾天堅持比賽相當敬服：「真是難以置信，他內心相當堅毅，他感到疼痛，每一桿都感到痛楚，他是一個超級專業的職業球手。看到昨日的他，如果換作我，一定考慮退賽回家，但老虎是與眾不同，他已證明他是與眾不同，付出了很大的努力。」

經過三輪比賽後，智利的27歲球手佩利亞（Mito Pereira）在第三輪交出低標1桿的69桿後，目前以低標準9桿暫列首位，領先並列次位英國的菲茨帕泰利克及美國的沙拿托斯（Will Zalatoris）3桿。