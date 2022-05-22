李俊威時隔兩年再闖職業賽：比上次更驚喜

香港桌球手李俊威（Andy Lee）周六在Q School第1站連闖六關，躋身4強，時隔兩年再征戰職業賽，取得未來兩季的參賽資格，將與傅家俊及獲得外咭參戰吳安儀在來季職業球壇齊齊亮相。

由於疫情關係，41歲的李俊威在今站比賽表現出色，連闖六關，當中包括在次圈淘汰挪威的前職業球手Kurt Maflin，而最後一輪則以4比2力壓英格蘭的Luke Simmonds，篤定4強席位，繼2008-09及2018-19年度球季後，第三度獲得職業賽入場券。

「真是難以置信，不敢相信是真實，今次比起上次更驚喜。」Andy接受WST(世界桌球巡迴賽)官方訪問，他坦言疫情以來一直堅持，並因為隔離措施一直逗留在英國，「2019年疫情關係，對我都很大影響，幸好有政府的資助，可以專心練習，無財政負擔；最後一場職業賽應該是2020年直佈羅陀公開賽對趙心童；跟住自己這兩、三年保持練習，但未回到最佳的水平。」

對於來季在職業賽的目標，Andy希望可以盡情享受:「希望發揮到自己，盡情享受，這也可能是自己最後一次，畢竟追夢下都要考慮生活。」李俊威是繼陳偉明及傅家俊之後，第三位闖入職業球壇的香港球手，WST對於香港桌球的發展也甚為關注，並認為在國際賽場上不停進步，Andy坦言:「其實香港的桌球水準在國際上位置都不俗，我希望來季與Marco(傅家俊)都能打出好表現，希望給我們的掌權人能夠看到。」

Q School賽事是讓全球桌球手爭逐職業賽的資格賽，共分三站角逐，每站有4位球手(即3站共12人)可獲為期兩年的職業桌球賽入場券。香港除了李俊威之外，還有張家瑋、鄭宇喬及周漢文爭逐，雖然他們首站次圈出局，但將會參加5月22至27日上演的第2站，期望爭取佳績。