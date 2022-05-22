曼聯又輸一場 「傳奇賽」不敵利物浦

英超煞科前，曼聯又輸一場，周六(21日)晚喺奧脫福球場舉行嘅「傳奇雙紅會」，紅魔鬼及紅軍多位名宿粉墨登場，曼聯傳奇隊即使有主場之利，但仍然以1比3不敵利物浦傳奇隊，難怪網民寸爆曼聯無論係正規一隊，亦或元老隊比賽，結果都係一樣。

兩軍陣容星光熠熠，曼聯傳奇隊由名宿白賴仁笠臣擔任領隊，加利尼維利做隊長，其他參賽嘅前紅魔鬼球員，仲有貝碧托夫、畢特、史譚、路爾斯華倫西亞、艾拉、奧沙、施維斯達、布朗等人，

至於利物浦傳奇隊當然唔少得加歷查，仲有路爾斯加西亞、古積特、麥克干沙利斯、賓納等人。

雖然雙方球員都一把年紀，但同以往踢「雙紅會」一樣咁落力，創造大量攻門，利物浦由中場路爾斯加西亞單刀，表演腳法射入打開紀錄，曼聯靠貝碧托夫博到12碼，自己主射入網扳平。

之後成為麥克干沙利斯表演時間，佢先係主射罰球入網，跟住再建一功，幫利物浦傳奇隊贏3比1。呢位37歲前智利國腳僅於2006/07年球季效力利物浦，只曾喺英超入2球，估唔到今場傳奇賽梅開二度。

今場屬於慈善賽，最終為曼聯慈善基金籌到130萬鎊。