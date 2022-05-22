何詩蓓扭傷退出地中海賽　「新蛙王」破港績

香港游泳隊出戰一連兩日的環地中海系列賽摩納哥站，香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）因傷避戰，另一港將Adam Chillingworth 男子200米蛙泳游出新香港紀錄贏得銀牌。

為備戰6月18至25舉行的長池世界錦標賽，港隊部分選手以環地中海系列賽作為熱身賽，東京奧運銀牌得主何詩蓓賽前表示因足踝受傷退賽，她指傷勢無大礙，但安全起見選擇休戰。香港出生、英國回流的Adam Chillingworth在200米蛙泳游出2分12秒52贏得銀牌，時間僅次於東奧贏得兩銀的荷蘭「蛙王」Arno Kamminga，同時比自己保持的香港紀錄（2分13秒30）快。

香港「女飛魚」何詩蓓原定出戰今站女子50、100及200米自由泳賽事，但賽前因不慎扭傷足踝無奈退賽，她在社交網站寫道：「我很幸運身邊有一班出色的團隊，協助我重投訓練，希望可以盡快復出比賽。今次傷勢輕微，已經有好轉，不過我們要為長遠計劃，必須精明地下正確決定。我會在地中海賽為港隊隊友們

打氣。」

據何詩蓓教練Tom Rushton，Siobhan周六（21日）放假期間不慎跌倒弄傷足踝，翌日更幾乎未能如常走路，不過他指其傷勢已有好轉。