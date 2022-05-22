煞科日爭霸　曼城大進擊紅軍半和穩

英超煞科日好戲連場！緊張刺激嘅2021/22球季，鬥到最後一刻依然懸念十足，曼城同利物浦冠軍誰屬當然係焦點所在，尤其「紅軍」傳奇謝拉特率領嘅維拉做攔路虎，令呢場冠軍決戰更添戲劇性。熱刺同阿仙奴嘅歐聯資格爭逐，以及般尼同列斯聯嘅護級生死鬥，都會喺星期日上演大結局，球迷點可以錯過？

曼城衞冕英超仲差一步！「藍月亮」煞科戰主場對阿士東維拉，只要贏波就肯定捧盃，眾將為冠軍決心十足，火力全開，瘋狂搶攻嘅打法亦係曼城最強戰術，決定性時刻會沿用呢種霸氣踢法。阿士東維拉3日內連踢兩場，一眾疲兵恐怕難以招架，開3.5球嘅入球大機會極高。（Now 611及621周日晚11時直播）

後防唔齊腳以攻代守

曼城近11場聯賽8勝3和，上輪作客韋斯咸失分成為最大打擊，好在冠軍命運仍掌握喺自己手中，今場只要贏波就完成任務。曼城近期防線不穩，魯賓戴亞斯受傷缺陣影響極大，雖然史東斯同基爾獲加賽前復操，但缺陣大半個月下狀態成疑，相信曼城會繼續以強攻踢法彌補防守不足。

奇雲迪布尼、加比爾捷西斯、馬列斯、史達寧等攻擊好手狀態大勇，對上5場聯賽狂入21球，主場出擊更加會盡開火力，曼城對上6仗聯賽主場，有5仗總入球開4球或以上，為冠軍肯定毫無保留。

維拉領隊謝拉特同利物浦關係密切，今場更添做攔路虎嘅動力，不過維拉近8次對曼城全部落敗，恐怕爭勝有心無力，何況維拉周中先同般尼大戰踢成1比1，3日內踢2場體力大為輸蝕，面對曼城搶攻將會非常吃力，今場主勝欠分頭，博入球大[3.5]更划算。

利物浦今季終極一戰主場迎戰狼隊，為保奪冠希望必定要全取3分，不過「紅軍」多線作戰下，季尾明顯出現體力不繼問題，高強度嘅壓迫踢法難以維持，近期多採用留前鬥後嘅穩陣踢法，面對欠缺爭勝動力、全心求守嘅狼隊，難以一時三刻破關，博半場和更好分。（Now 622周日晚11時直播）

狼隊作客18仗半場不失

利物浦喺聯賽連續18場不敗，獲得15勝3和佳績，但季尾因為要應付3條戰線而「超負荷」，近期踢法明顯有所改變，擅長嘅全場緊迫踢法消耗太大，現階段難以有效運作，因此上半場會稍作保留，對上4場比賽半場都只係同對手打成平手，到下半場先至發力爭勝。

唔好忘記，利物浦下星期仲有場歐聯決賽要應付，而且英超奪冠前景要「聽天由命」，利物浦只需要做好贏波本分就得，自然會採取穩中求勝策略。利物浦4日前2比1反勝修咸頓，匆匆再戰下會沿用留前鬥後戰術。

狼隊近6場聯賽未逢勝仗，已經冇機會出戰歐洲賽嘅情況下，今仗唔見鮮明爭勝動力，作客晏菲路只為名譽而戰，多數會專注防守。狼隊上半場防守力相當驚人，對上18場作客賽事，竟然未試過喺上半場失波，利物浦早開紀錄難度極高，半場和值博。