「風之隊」結束3個月征戰　陳敬然：為2024準備

香港「風之隊」在海外征戰及訓練三個月已告一段落，周日他們結束了此行最後一個賽事-「iQFOiL歐洲錦標賽2022」，女將馬君正與歐洲高手爭逐後，成功躋身Top30，為未來比賽注下強心針。

4位滑浪風帆iQFOiL項目運動員馬君正、鄭清然、何允輝、歐令揚，周日結束了今年的歐錦賽，經一連四天共20場賽事後，港將表現不俗，於亞運選拔賽勝出的女將馬君正，在95人爭逐的女子組中，最終排名29位，而三位男將則以亞運代表鄭清然的成績最好，在154人中排名55位，歐令揚及何允輝則分列63及67。

結束歐錦賽後，「風之隊」於海外三個月的比賽及訓練亦相繼告一段落，原本他們此行的其中一個的是為杭州亞運備戰，然而亞運賽期推遲，他們回港後稍作休息，再準備新一輪計劃。

港隊總教練陳敬然總結此行可謂獲益良多，並且達到預期效果，「因為疫情關係，我們今次由亞錦賽開始，到海外參加了五個比賽，由於過去兩年無參加過任何比賽，對其他海外選手的水平全不了解，所以今次亦正好測試下我們在冬天訓練的成果。」

港隊預計返港一個月會再出發，iQFOiL的帆手主要以2024年巴黎奧運為備戰航道，阿英續稱：「隊員回港休息大約一個月，就出發去巴黎奧運場地集訓，跟住會參加10月的世錦賽，而今次男女隊員的表現都很好，成果比預期好，亦睇到他們可於亞洲領先位置，原則上今次除了中國，其他亞洲的主力對手都有參加。」至於爭逐奧運資格將於明年8月起進行，至2024年4月期間都有幾個比賽進行遴選，當中包括兩個世錦賽及亞錦賽，預計港隊相當忙碌。