阿仙奴大晒冷　熱刺先下手為強

英超爭「阿4」之戰有阿仙奴主場硬撼愛華頓。以前4為目標嘅「兵工廠」今仗非勝不可，主場必定瘋狂搶攻，2.5球嘅入球大有計。（Now 624周日晚11時直播）

阿仙奴上仗作客淨吞紐卡素雙蛋，兩連敗後跌出前4，賽前落後熱刺兩分，今仗必須全取3分，再寄望熱刺輸波，才有望取得來屆歐聯席位，相信踢法會主動及進取。

不過「兵工廠」後防唔太穩陣，連續9仗錄得失球，即使中堅洛賀丁今仗刑滿復出，但焗攻下後防隨時暴露更多空位，讓對手反擊有機可乘。

愛華頓雙箭狀態回勇

愛華頓今季表現未如理想，長期喺降班區徘徊，幸好上仗主場反勝水晶宮3比2驚險上岸，而且「拖肥糖」面對前列球隊特別醒神，包括首循環2比1擊敗阿仙奴，今仗有力再做攔路虎。加上一對箭頭卡維特利雲及李察利臣近況回勇，令佢哋近7仗作客總入球5次開3球或以上，捧大盤更穩陣。

諾域治等降班熱刺半Ｗ值博

另一場前4爭奪戰，榜尾諾域治主場迎戰前列分子熱刺。熱刺為力保前4位置，戰意唔使懷疑；相反諾域治篤定降班，近期表現持續低迷，預計半場已頂唔住熱刺狂攻，半場客勝值博。（Now 623周日晚11時直播）

卡尼狀態弗孫興民爭金靴

熱刺上仗主場1球小勝般尼，近5仗保持1敗，依家領先阿仙奴2分，加上得失球大幅佔優，今仗只要有分落袋，幾乎肯定獲得來屆歐聯席位。

前鋒哈利卡尼近兩仗射入3球，其好拍檔孫興民為爭奪英超金靴獎，今仗亦必定格外積極，希望在比賽早段盡快尋找入球，熱刺近4仗3次半場領先，表現搶韁，有力及早鎖定勝局。

早已宣布護級失敗嘅諾域治，近況相當差勁，士氣低落，上仗作客1比1賽和狼隊，近6仗1和5負未嘗1勝只攻入3球。除咗攻力疲弱，防守力同樣令人擔憂，今季聯賽37戰狂失79球，失球數字英超最多。

「金絲雀」首循環對賽作客半場落後1球，最終吞下3蛋，今仗面對志切攞分嘅熱刺，半場很大機會再被攻陷，半場客勝不容錯過。