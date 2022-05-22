【足球如論】藍月爭標先要沉着謹慎

周日(22日)晚英超煞科，10場比賽同時進行，3個範疇成為主要看點。球迷或許可以利用不同裝置或者自選服務收看和重溫。

不論曼城或者利物浦，哪一隊奪冠都是實至名歸，前者在主帥哥迪奧拿上任之後，還未試過在主場宣告成功奪冠，球隊最重要是保持冷靜、沉着、謹慎的心態。利物浦要擊敗狼隊應該不是問題，其餘的只能靜觀其變。

熱刺後勁凌厲，只需打和諾域治就能保住前4，季中引入主帥干地心儀嘅賓坦古亞和古路施夫斯基，明顯提升實力成為關鍵，而作客賽和利物浦艱苦地取得1分也很重要。相反阿仙奴季中按兵不動，沒有對陣容作出補充略為失色。預計最後一輪兩支北倫敦球隊都可以取勝。

般尼有拚勁護級可秤先

列斯聯和般尼只有1隊可以留低。前者3月中開始有過一段5場不敗走勢，不過這樣還不足夠，加上近4場際遇一般，既只取得1分，又有中場主力史超活達拉斯嚴重受傷，再有艾寧和丹尼爾占士領紅牌兼要停場影響深遠，加上入球能力太弱這個致命傷，導致形勢被動。

般尼只要取勝或最後一輪成績好過列斯聯，就能護級成功，以球員的拚勁和合作精神，只要不過分進取，情況應該比較樂觀。