疫下女足停擺　吳卓蔚無悔外流：真係冇揀錯條路

香港女子隊首席門神吳卓蔚（阿Mi），前年外闖加盟台中藍鯨，協助其上季第4度封后，成為首位奪木蘭聯賽冠軍的香港球員。今季她毅然轉投新軍桃園戰神（MARS女子隊），只為尋求突破，希望成為更好的自己。

文：黃雋謙／圖片由受訪者提供

還記得「阿Mi」前年9月獲台灣球隊台中藍鯨青睞，成為首位外流木蘭聯賽的港將，為當時沉寂的香港球圈帶來一陣衝擊。上季她為球隊上陣10場兼只失3球，協助藍鯨第4度奪標，但翌季竟轉投新成立的桃園戰神，她亦承認當初的決定勇敢：「同前球隊嘅合約完咗後，自己想搵其他挑戰，因為始終藍鯨嘅實力較強。我想去一支相對弱嘅球隊，作為龍門都可以多啲經驗吸收，挑戰性亦都大啲。」桃園戰神其後在季前資格賽擊敗桃園國際，順利取得木蘭聯賽參賽資格，「阿Mi」遂成為球隊首席門將。

「弱隊出勁龍」這個道理，驅使「阿Mi」由做門前遊手好閒的一位，變為左飛右撲的一位，鍛練到的不僅是門將所需的撲救技術，還有其腳下功夫：「台灣無論邊個位置都好重視球員嘅個人技術，以前會覺得做龍門用好對手就得，但呢度要求龍門具備埋場區球員嘅腳法，令我嘅整體能力都加強咗。」

香港球員外闖，適應當地環境往往是難題之一。台灣作為港人主要旅遊目的地，「阿Mi」坦言當初以為適應不成問題，但現實卻是殘酷的：「一開頭好唔習慣身邊冇晒朋友，踢波時嘅溝通、隊友都唔同晒，始終要時間磨合。」雖然經過一年在台生活，她說國語的能力有很大進步，但礙於不習慣當地特有的文化，「阿Mi」在人際關係上卻曾吃上苦頭：「呢度嘅長幼觀念好重，譬如每次見到啲師姐都要主動上前打招呼，如果有一次冇講，人哋就會覺得你冇禮貌。」因為在香港並沒有這種文化，她笑言自己可能無意中得罪過不少人。

雖然桃園戰神目前在聯賽已遭逢多場連敗，但反觀香港女子聯賽自1月煞停後停擺至今，或者在台灣可以無間斷地比賽的「阿Mi」已是最幸運的一位。「之前見到香港比賽腰斬都好傷心，一直都好留意住，但唔會影響到我喺台灣踢波嘅心情，反而覺得想踢埋佢哋嗰份，同佢哋講：你哋有時間就睇直播啦！」執筆之時正值亞奧理事會宣布今屆亞運延期，對於今年一直專注備戰亞運的香港女子隊而言，猶如一場噩耗，所有努力付諸流水。「喺呢邊一直冇受到封場影響，可以Keep住踢，都真係冇揀錯呢條路。」「阿Mi」堅定的說。

「阿Mi」兩年前外闖的決定，雖然做得突然但絕不草率，即使要放下在香港的副業仍然無怨無悔：「難得有呢個機會，點解唔去試？當初都係簽一年約，就算最後真係唔得都係一年啫，到時返嚟香港人生都可以繼續。」踏入旅台第3年，她的征途還在延續，問到她認為自己可走多遠時，她說：「留得到就梗係一直留啦，但如果又有機會可以去其他國家，我都會想去，但暫時都係想喺台灣達成自己嘅目標先。」值得一提的是，今年稍後「阿Mi」可能不再感到孤單，她透露季中可能會再有香港女將到台灣踢足球：「之前有舊隊友問有冇機會過嚟踢，我都有同老闆傾過，呢度就留番啲神秘感先啦！」

吳卓蔚Profile

出生日期：1997年3月19日（25歲）

位置：門將

現效力球隊：桃園戰神

曾效力球隊：台中藍鯨、愉園女子隊

今季上陣：6場

台灣女子足球近年進步神速，中華台北在今屆「女子亞洲盃」決賽周便進身8強，創造出自1999年後的最佳成績，當中木蘭聯賽的發展從中起了很大作用。

木蘭聯賽球隊的營運資金，除了來自政府的補助之外，當地商家亦會積極投資推動足運，「阿Mi」的舊東家台中藍鯨便是以這種方式經營，反而新成立的桃園戰神，則是由班主李國瑞獨力出資支持。吳卓蔚指，兼任領隊的他更創立出一套自給自足的營運模式，讓女足球員一邊投身足球之餘，亦能自力更生：「喺呢隊波一定要學一種技能，可以避免贊助商一話撤資就散班，對球員較有保障。」

「阿Mi」憶述，其實數年前香港亦曾試行類似項目，邀請公司合作讓球員踢足球之餘，亦能兼顧工作；如今在台灣竟可親身體驗這一種模式，讓其得以繼續專注足球，同時不愁衣食，她亦相當感恩。「阿Mi」透露，自己現時間中會在球會附屬的食品店，學習製作台式小食，為未來作打算：「呢隊波令我可以做好運動員嘅職責之餘，仲可以學到一技之長。可能第時等我追完夢，都可以喺香港開間台式小食店，為自己鋪定後路。」