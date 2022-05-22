勒卡歷壞車退賽　韋少奪冠車手榜登第1

一級方程式賽車（F1）西班牙巴塞隆拿站周日（22日）上演正賽，頭位起步、一直領先的法拉利王牌勒卡歷在第27圈因戰車突然失靈，戲劇性退賽。紅牛一哥麥斯韋斯塔本初段一度因DRS系統問題影響發揮，最終成功奪冠，隊友佩雷斯獲第2。「韋少」奪冠後，車手榜反超前勒卡歷，登上第1位。

「7冠王」咸美頓甫起步就與夏斯車隊的麥奴臣戰車相撞，隨即要入維修站換輪軚，使他由第5跌落第19。第2起步的麥斯韋斯塔本在第9圈4號彎失控滑出賽道，跌落第4，戰至第13圈其DRS系統更開始出現問題，第16圈因再次開不到DRS，錯過超越第3羅素的機會。「韋少」當時顯得相當焦急，不禁向車隊爆粗投訴。

兩人第24圈上演激烈攻防戰，韋斯塔本1號彎嘗試內線爬頭，但羅素很快搶回位置，這位24歲英國車手成功守住紅牛一哥幾次攻擊。今場竿位起步的法拉利車手勒卡歷原本一直保持領先位置，但其戰車在第27圈突然失去動力，他進站後，亦告無奈退賽。

平治的羅素升上第1，但不久就被紅牛的佩雷斯超越。隨後佩雷斯和「韋少」分列第1和第3，紅牛指示佩雷斯讓出頭位，令其不滿，直言「不公平」。韋斯塔本第38圈取得頭位，最終他以13秒優勢奪冠，佩雷斯獲第2名，紅牛今季第2次包辦頭2。平治車手羅素則繼澳洲站後再得第3名，法拉利車手沙恩斯最後兩圈超越咸美頓得第4。